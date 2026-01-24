20 rokov žil v pivnici bez okien a toalety: 80-ročného muža objavila polícia pri prehliadke domu

Ilustračný záber: AI/ChatGPT

TASR
Tomáš Čapák
Ide o prípad z Fínska.

Polícia vo Fínsku objavila približne 80-ročného muža, ktorý najmenej 20 rokov žil v pivnici bez okien, toalety a kuchyne. Muž bol v „zlom fyzickom stave“, informovali agentúry DPA a AFP.

Polícia zadržala dvoch mužov a jednu ženu vo veku okolo 60 rokov, no neskôr ich prepustila. Podľa agentúry AFP sa podozriví a obeť navzájom poznali, neboli však v príbuzenskom vzťahu.

Trestný čin obchodovania s ľuďmi?

Orgány činné v trestnom konaní preverujú, či obyvatelia domu, v ktorého pivnici muž dlhodobo žil, nespáchali trestný čin obchodovania s ľuďmi. Podľa polície existuje podozrenie, že zneužívali mužovu závislú situáciu a umiestnili ho do ponižujúcich životných podmienok, potenciálne s cieľom finančného prospechu.

Muža objavili počas policajnej domovej prehliadky v pondelok v dome v severnej časti fínskej metropoly. Podľa polície „potreboval okamžitú pomoc“.

Foto: Profimedia

Jeho zdravotný stav sa zhoršoval

Pivnica, v ktorej žil, bola „miestnosťou bez okien, bez prístupu k hygienickým zariadeniam, toalete či možnosti prípravy jedla“, uviedla polícia.

„V týchto podmienkach žil najmenej 20 rokov,“ povedal pre AFP hlavný inšpektor Jari Korkalainen, ktorý vedie vyšetrovanie, a označil prípad za „výnimočný“. Dodal, že „postupom času sa zdravotný stav osoby zhoršoval“.

Polícia zároveň informovala, že muž bol umiestnený „do starostlivosti príslušných orgánov“.

