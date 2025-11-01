Do európskej hry vstupuje Atlantik a vplyv hurikánu Melissa: November dorazil, na toto sa treba pripraviť

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Michaela Olexová
Vyhliadky na november 2025 v Európe sú zaujímavé.

Výrazný vplyv na počasie bude zohrávať Atlantický oceán. V tomto období je Atlantik, rovnako ako viaceré európske moria, citeľne teplejší než je dlhodobý normál. V Stredomorí a západne od Ibérie smerom k Azorským ostrovom dosahuje teplota vody až okolo +23 °C. Nezvyčajne teplé sú aj vody v okolí Škandinávie, najmä nad Baltským morom.

Vyššia teplota Stredozemného mora a východného Atlantiku znamená viac vlhkosti v atmosfére a tým aj nižšiu stabilitu, píše portál iMeteo.

Šachové figúrky rozkladá Atlantik a exhurikán Melissa

V novembri sa teplejšie vody môžu odraziť na zvýšenom počte frontálnych systémov a víchric, ako aj na intenzite dažďových a snehových epizód. Vlhký a menej stabilný vzduch podporuje vznik cyklogenéz nad Atlantikom, najmä pri interakcii s chladným vzduchom zo severu. Výsledkom sú pomerne silné víchrice so zvýšeným počtom zrážok.

V utorok zasiahol Karibik mimoriadne silný hurikán Melissa.

Foto: Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, Colorado State University/National Oceanic and Atmospheric Administration

Stála rýchlosť vetra dosahovala až 298 km/h a podľa iMeteo by mali jeho pozostatky podporiť vznik víchrice v Atlantiku. Očakávaná rýchlosť vetra je približne 130 km/h, najmä nad Atlantikom a Biskajským zálivom. Zasiahnuté bude najmä Spojené kráľovstvo, kde hrozia aj možné záplavy. A práve táto víchrica môže do našich končín vniesť veterné a daždivé počasie.

November by mal byť okrem toho zrážkovo v norme, daždivé dni sa budú striedať s menej daždivými. Podľa modelu ECMWF sa očakáva mierne napriemerná teplota.

„Predpovede na november naznačujú, že nás čaká typická vlhká jeseň, ktorá však prinesie o niečo vyššie teploty, než sú v novembri bežné,“ uzatvára iMeteo.

