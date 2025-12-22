Už čoskoro prebudia dlhé roky spiace „monštrum“: Obyvateľov sa snažia upokojiť, nehoda sa vraj nebude opakovať

Foto: Triglav, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
SITA
V Japonsku opäť spustia najväčšiu jadrovú elektrárne na svete.

Japonské úrady schválili reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete, ktorá bola viac ako desaťročie nečinná po jadrovej havárii vo Fukušime v roku 2011. Niigatská prefektúrna rada v pondelok schválila zákon, ktorý umožní spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) znovu spustiť jeden zo siedmich reaktorov elektrárne Kašiwazaki-Kariwa.

Ako referuje web televíznej stanice CNN s odvolaním sa na japonskú verejnoprávnu televíziu NHK, TEPCO plánuje uviesť do prevádzky reaktor číslo šesť približne 20. januára. Po havárii spôsobenej zemetrasením a cunami v roku 2011, ktorá bola najhoršou jadrovou katastrofou od Černobyľu v roku 1986, Japonsko zatvorilo všetkých 54 jadrových elektrární vrátane Kašiwazaki-Kariwa.

Spustili skoro polovicu

Odvtedy bolo znovu spustených 14 z 33 stále prevádzkyschopných reaktorov. Elektráreň v Niigate bude prvou, ktorú bude prevádzkovať TEPCO, spoločnosť zodpovedná za haváriu vo Fukušime. TEPCO sa snaží upokojiť obavy miestnych obyvateľov a ubezpečuje, že nehoda sa nebude opakovať.

Foto: 皓月旗, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pred haváriou zabezpečovali jadrové elektrárne približne 30 % elektrickej energie Japonska. Po havárii sa krajina začala viac spoliehať na dovážané fosílne palivá, ktoré vlani stáli približne 10,7 bilióna jenov (zhruba 58 miliárd eur). Nová premiérka Sanae Takaičiová, ktorá nastúpila do úradu pred dvoma mesiacmi, je silnou zástankyňou jadrovej energie a podporuje oživenie tohto sektora s cieľom znížiť náklady, infláciu a podporiť ekonomiku.

Japonsko je piatym najväčším svetovým producentom emisií oxidu uhličitého a zaviazalo sa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V najnovšom energetickom pláne krajiny zo začiatku tohto roka zohráva obnoviteľná energia kľúčovú úlohu, pričom sa kladie dôraz na investície do solárnej a veternej energie.

Očakáva sa tiež rast energetickej spotreby v dôsledku rozvoja dátových centier pre infraštruktúru umelej inteligencie.Japonsko si stanovilo cieľ zdvojnásobiť podiel jadrovej energie na celkovej výrobe elektriny na 20 % do roku 2040.

