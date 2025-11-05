Ústavný súd rozhodol: Sporný zákon o spoplatnení prístupu k informáciám je protiústavný

Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd SR, ktorý účinnosť sporných ustanovení pozastavil už v marci tohto roka.
Novelu infozákona napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Ustanovenia sú podľa ÚS v rozpore s viacerými článkami ústavy, ako aj s článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa týka slobody prejavu.
Zasahovanie do základných práv a slobôd
Opozičné hnutie PS pri podaní na ÚS upozornilo na to, že úprava môže závažne zasahovať do základných práv a slobôd ľudí. Poukázalo na to, že novela do infozákona zaviedla nový inštitút, tzv. mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií a jeho spoplatnenie, ktoré však nešpecifikovala.
„Touto novelou koaliční poslanci vniesli do infozákona nástroj pre absolútnu svojvôľu zo strany povinných osôb, medzi ne patria napríklad ministerstvá, ústredné orgány verejnej správy či samosprávy. Ktokoľvek, kto žiada o informácie v zmysle infozákona, je tak vystavený právnej neistote a nepredvídateľnosti konania štátnych orgánov,“ uviedla poslankyňa PS Lucia Plaváková.
Novelu účinnú od 1. marca predložili poslanci za SNS. Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Argumentovali potrebou reagovať na dlhotrvajúce problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií.
Právnu úpravu vetoval prezident SR Peter Pellegrini, parlament však jeho veto prelomil a novelu vlani v decembri opätovne prijal.
Nahlásiť chybu v článku