Úprimná spoveď herca. Karol Tóth priznal roky úzkostí aj naháňania sa za falošným šťastím

Herec Karol Tóth úprimne prehovoril o období, ktoré pred verejnosťou dlho skrýval. Aj keď možno jeho život pôsobí navonok harmonicky, v súkromí bojoval s úzkosťami, tlakom a pocitom neustáleho naháňania sa.
Herec známy zo seriálu Ranč a z množstva ďalších projektov priznal, že za obrazom úspechu existovali roky plné vnútorného napätia a strát kontroly nad vlastným životom. Na svojom Instagrame odhalil, že práve toto obdobie ho nakoniec priviedlo k zásadnému rozhodnutiu zmeniť svoj životný rytmus.
Obraz úspechu a realita v pozadí
Tóth dlhé roky pôsobil ako energická, optimistická a neustále pracovne vyťažená osobnosť. Až teraz priznal, že to, čo ľudia videli, bola iba jedna časť príbehu. „Čau. Som Karol, herec. Milujem svoju prácu. Hrám v dvoch jazykoch, veľa točím, stál som už na „najväčších“ javiskách v krajine, môj hlas počuť v reklamách, môj nový film beží v kinách, moderujem… Mám aj malú firmu. Žijem na nádhernom mieste a cestujem na ďalšie nádherné miesta. Športujem. Jazdím na motorke. Mám najlepších priateľov a milujúcu, podporujúcu rodinu. Čiže: Mám dobrý život. Toto vidíte vy. Lebo toto vám ukazujem,“ povedal Peter.
Herec priznal, že za dokonalou prezentáciou sa skrývali aj dni, keď bolo všetko inak. „Ale je o. k. ukázať aj tie horšie časti? Lebo aj také sú,“ priznal.
