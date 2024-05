Frederika z Ruže pre nevestu odhalila zákulisie nakrúcania. Neuveríte, čo museli súťažiace v šou robiť

Už dlhšie sa špekuluje, či mali účinkujúci v šou Ruža pre nevestu scenár, ktorým sa museli riadiť. Ako sme písali v článku, to, že to tak bolo, mal prezradiť aj jeden detail, ktorý neunikol pozorným divákom. Teraz túto teóriu posilnilo vyjadrenie Frederiky.

Keď sa povie dráma v Ruži pre nevestu, určite mnohým divákom napadnú Dolli, Julie, alebo Frederika. Jedna spravila dramatický odchod, ďalšia došla na ceremoniál len v spodnej bielizni a Frederika bola neustále bez nohavičiek. Známy sa však stal aj jej výrok, keď rovno pred Radkom nazvala Júliu na rande psychopatkou. Teraz sa však ukázalo, že za touto drámou bolo viac, než ste si mysleli.

Viac z témy Ruža pre nevestu: 1. Toto ste na obrazovkách nevideli. Julie prehovorila o šokujúcom momente, ktorý sa stal mimo kamier

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Odchod ju nemrzel

Frederika, tak ako iné dievčatá z Ruže, dáva svojim fanúšikom priestor pýtať sa jej otázky na sociálnej sieti. A hoci sa jej pýtajú na otázky ohľadom cvičenia, mejkapu či modelingu, stále medzi nimi prevládajú otázky k Ruži pre nevestu. Mohli sa tak napríklad dozvedieť, že Frederika si zo súťažiacich najviac sadla s Veronou a že ju slová Júlie, ktorá ju nazvala call girl, naozaj zasiahli.

„Odchádzala som so širokým úsmevom, lebo reálne som už nevládala, už som bola fakt psychicky zničená z toho, že som bola tak dlho bez rodiny, bez nejakého kontaktu,“ priznala Frederika k otázke, či bola smutná z vypadnutia z Ruže. „Bolo to pre mňa naozaj ťažké a fakt to bolo pre mňa také vykúpenie, keď som stade odišla. Ale bolo to super,“ dodala.

Museli robiť šou