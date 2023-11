Unikátny gastroreťazec otvára na Slovensku už o pár dní, zákazníci sa tu prvý deň najedia zadarmo. Toto bude ponúkať

Slovensko sa v poslednom období dočkalo niekoľkých správ nesúcich sa v duchu, že portfólio obchodných či gastronomických reťazcov sa rozširuje. V nasadenom tempe sa pokračuje a po otvorení talianskeho supermarketu Cortelazzi svoje brány pre zákazníkov už v piatok (17. novembra) otvorí ukrajinský predajca Chernomorka. Informuje o tom portál Bratislava Dnes.

Na špeciálnom jedle si pochutíte zadarmo

Ak ste fanúšikom morských plodov, tak tento gastroreťazec bude určite pre vás. Obyvatelia Bratislavy a bližšieho okolia sa môžu tešiť na unikátnu otváračku, ktorá prebehne v piatok 17. novembra o 18:00 na Mýtnej ulici. K približne štyrom desiatkam aktívnych predajní na Ukrajine, v Poľsku či Moldavsku tak pribudne prvá slovenská. Chernomorka si zároveň na tento špeciálny deň pripravila zaujímavú akciu, v rámci ktorej bude ponúkať 10-tisíc ustríc, a to úplne zadarmo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Chernomorka Slovensko | Rybia reštaurácia Bratislava (@chernomorka.slovensko)

„Zoberte si, koľko zjete a vychutnajte si pokrm pri stole. Naučíme vás, ako ustrice servírovať a všetko potrebné k tomu zabezpečíme,“ píše sa v popise oficiálneho eventu na facebooku. Chernomorka by zákazníkom chcela ponúkať predovšetkým čerstvé pochutiny z mora, a to v dostupných cenách. Okrem toho tiež dáva možnosť zamestnať sa, pričom podľa ponuky na portáli Profesia by si kuchár mohol zarobiť až 1 500 eur v čistom.