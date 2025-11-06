Umelecký svet zasiahla ďalšia smutná správa: Odišla významná herečka, diváci ju poznajú z divadla aj televízie

Predstavila sa takmer v osemdesiatke filmov, televíznych filmov a seriálov. V roku 2024 získala Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla.

Vo veku 81 rokov zomrela v stredu 5. novembra slovenská divadelná, rozhlasová, televízna a filmová herečka Nora Kuželová. Informovalo o tom Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, v ktorom počas svojej kariéry dlhodobo pôsobila.

Nora Kuželová sa narodila 5. júla 1944 v Bratislave. V roku 1966 absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a hneď po škole nastúpila do Vojenského umeleckého súboru (VUS). V rokoch 1967 až 1970 bola členkou bratislavského kabaretu Tatra revue a následne sa opäť vrátila do VUS, kde sa stretla aj so svojím budúcim hereckým kolegom a režisérom Jozefom Bednárikom.

Nitra ako domovské javisko

V roku 1974 sa Nora Kuželová stala členkou umeleckého súboru Krajového divadla Nitra.

V nitrianskom divadle dokázala naplno využiť svoj herecký talent, charakteristický nesmiernou energiou, temperamentom, ženskosťou, zmyselnosťou, výrazným hlasom a zmyslom pre humor. Výnimočný ľudský aj profesionálny vzťah mala Nora Kuželová so svojím hereckým kolegom a neskôr režisérom Jozefom Bednárikom, s ktorým spolupracovala aj v rámci neformálnej nitrianskej scény Divadlo pod hradom,“ uviedlo DAB.

Foto: Facebook/Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Členkou umeleckého súboru DAB bola Nora Kuželová do roku 1985. Počas jedenástich rokov vytvorila na nitrianskom javisku takmer štyridsať divadelných postáv. Po svadbe s významným teatrológom Stanislavom Vrbkom sa Nora Kuželová rozhodla odísť z Nitry, žila v Bratislave a pôsobila na voľnej nohe, najmä v televízii, v rozhlase, v dabingu či vo filme.

Predstavila sa takmer v osemdesiatke filmov, televíznych filmov a seriálov. V roku 2024 získala Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla.

