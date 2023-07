Ultimátum vyprší o polnoci: Od utorka vstúpi do platnosti 400 výpovedí pediatrov. Čo sa bude diať ďalej?

Ultimátum sa končí a riešenie sa stále nenašlo. Viac ako 400 výpovedí pediatrov z ambulantnej pohotovostnej služby začne platiť už v utorok (1. 8.). Pediatri ale volajú po zmene celého systému, tí v dôchodkovom veku už nevládzu a mladí neprichádzajú, informuje web TV Noviny.

Napríklad v Piešťanoch podalo výpovede z ambulantnej pohotovostnej služby všetkých 15 pediatrov. Podľa piešťanskej pediatričky Kataríny Rohoňovej by skrátenie služieb o dve hodiny pomohlo pediatrov odľahčiť. „Je to už vyčerpanosť, aj tá frustrácia, sme takmer všetci v penzijnom veku. My by sme mohli mať aspoň nejaký čas na regeneráciu a venovali sa, čo stále chceme, svojim pacientom v ambulanciách. Aby sme aspoň o dve hodiny mohli mať viacej na oddych,“ povedala pediatrička.

Hrozia im tisícové pokuty

Pre detských pacientov sa ale ani od utorka nič nezmení. Lekári musia na pohotovosti slúžiť, lebo ich k tomu zaväzuje zákon. Do služieb ich budú zaraďovať samosprávne kraje, a ak nenastúpia, hrozí im pokuta do 3 000 eur. Takto to vyriešia v Piešťanoch. „Po uplynutí výpovednej lehoty ich bude Trnavský samosprávny kraj na požiadanie organizátora vypisovať do povinnej služby, za 9 eur na hodinu,“ uviedla Natália Petkáčová, hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja.