Pacienti si možno priplatia: Asociácia nemocníc Slovenska chce zvýšiť poplatky na pohotovostiach na minimálne desať eur

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) navrhuje zvýšiť poplatky na ambulantných pohotovostiach na minimálne desať eur. Mohlo by to podľa nej odbremeniť preťažených lekárov. S avizovaným skrátením ordinačných hodín nateraz nesúhlasí. Uviedol to šéf ANS Marián Petko po pondelkovom rokovaní s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom. O zmenách vo fungovaní pohotovostí by podľa neho mohli zainteresovaní na budúci týždeň rokovať za okrúhlym stolom. Presný termín ešte nie je podľa rezortu zdravotníctva stanovený.

Pacienti pohotovosť zneužívajú

„Ukazuje sa, že zhruba 30 až 40 percent ambulantnej pohotovostnej služby (APS) je zneužívaných. Využíva sa nadrozmerne pacientmi. Tí často využívajú, že potom ráno nemusia ísť k svojim lekárom. Preto sme navrhli zmenu zákona tak, aby sa upravili a zvýšili poplatky za APS pre deti a dorast aj dospelých z nášho pohľadu minimálne na desať eur,“ skonštatoval Petko. Pacientovi, ktorý následne bude hospitalizovaný, by sa podľa návrhu asociácie mali peniaze vrátiť. Navrhla tiež, aby poplatky boli nižšie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a darcov krvi.

O skrátení ordinačných hodín možno podľa Petka rokovať až po zavedení poplatkov. „Potom môžeme uvažovať a sledovať v októbri, novembri a decembri, či je naozaj od 20.00 do 22.00 h výrazný pokles pacientov. Následne môžeme rokovať o tom, že od roku 2024 by mohlo teoreticky dôjsť k zníženiu počtu hodín do 20.00 h,“ doplnil.

ANS žiada tiež o prehodnotenie zrušenia niektorých pohotovostí. Apeluje tiež na to, aby sa spolu s optimalizáciou siete nemocníc zreformovala sieť záchrannej zdravotnej služby. „Bez novej siete záchrannej zdravotnej služby nie je možné spustiť od 1. januára 2024 optimalizáciu siete nemocníc,“ doplnil Petko.

Lekári sú preťažení

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že diskusia k daným témam už prebieha dlhodobo. „Nie je to problém, ktorý vznikol teraz alebo by sme ho neriešili,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Lániková. O presnom termíne budúcotýždňového stretnutia k fungovaniu ambulantných pohotovostí podľa jej slov ešte budú informovať.

Mimoparlamentná strana Hlas-SD poukázala na to, že k riešeniu situácie s pediatrami nedošlo ani v pondelok. Kritizuje vládu, že tak neplní jedno zo svojich základných poslaní, a to udržať pokojnú situáciu v spoločnosti a v pokoji priviesť krajinu k predčasným parlamentným voľbám. Pripomenula, že od utorka (1. 8.) vstúpia do platnosti výpovede stoviek pediatrov z APS, a apeluje na vládu, aby konala.

Vyše 400 pediatrov podalo výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Aj napriek tomu však budú povinní slúžiť na pohotovosti, no dostanú za to menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok. Pediatri výpovede odôvodnili okrem iného svojím nedostatkom a preťaženosťou. Rezort zdravotníctva navrhol viaceré stabilizačné opatrenia vrátane skrátenia času fungovania ambulantných pohotovostných služieb.