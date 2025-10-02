Ukrajincom sa podaril majstrovský ťah: Lacným dronom zostrelili vrtuľník za milióny, ľudia neveria vlastným očiam

Na fronte sa odohrala udalosť, ktorá vzbudila pozornosť vojenských expertov po celom svete. Ukrajine sa podarilo kamikadze dronom zasiahnuť ruský vrtuľník, ktorý po náraze stratil výšku a zrútil sa na zem.
Na Ukrajine sa odohral ďalší unikátny moment, pravdepodobne po prvýkrát v dejinách bol vrtuľník zničený priamo kamikadze dronom. Informoval portál The KyivIndependent.
Ukrajinci už neraz ukázali, že dokážu improvizovať a využívať techniku netradičným spôsobom. Hneď na začiatku vojny šokovali, keď protitankovou strelou zostrelili ruský útočný vrtuľník Ka-52. Teraz sa im podarilo niečo podobné.
Zásah zachytili kamery
Ojedinelú akciu dokumentujú dva videozáznamy. Na jednom je vidieť, ako ruský vrtuľník letí vzduchom, no po zásahu sa zmení na ohnivú guľu a za sprievodu hustého čierneho dymu sa zrúti do poľa.
V jeho blízkosti pritom krúžil ďalší Ka-52, ktorý incident sledoval.
According to new information from Russian sources connected to the Russian military aviation, there were nine people on board during the recent downing of a Russian Mi-8 by FPV drone: six infantrymen, the commander, navigator, and a flight engineer. All but the navigator and… https://t.co/fo9OEg5XDU
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 2, 2025
Moskva stratu potvrdila, avšak o posádke poskytla len strohé informácie. Tvrdí, že sa podarilo jej evakuovať, no nezávislé zdroje toto tvrdenie zatiaľ nepotvrdili.
