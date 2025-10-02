Ukrajincom sa podaril majstrovský ťah: Lacným dronom zostrelili vrtuľník za milióny, ľudia neveria vlastným očiam

Foto: Robert "Madyar" Brovdi/Facebook

Martin Cucík
Vojna na Ukrajine
Ukrajinci si znovu pomohli nevšedným spôsobom, bojový vrtuľník zostrelili lacným dronom.

Na fronte sa odohrala udalosť, ktorá vzbudila pozornosť vojenských expertov po celom svete. Ukrajine sa podarilo kamikadze dronom zasiahnuť ruský vrtuľník, ktorý po náraze stratil výšku a zrútil sa na zem.

Na Ukrajine sa odohral ďalší unikátny moment, pravdepodobne po prvýkrát v dejinách bol vrtuľník zničený priamo kamikadze dronom. Informoval portál The KyivIndependent.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Minister obrany Kaliňák potvrdil novinku: V nedeľu cestuje na Ukrajinu
2.
Svetu možno hrozí druhý Černobyľ: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická, vyhlásil Zelenskyj
3.
Charkov v plameňoch, mesto zasiahli ruské bomby a rakety: Putin hrá s Európou hru, lietajúce drony majú jedinú úlohu
Zobraziť všetky články (1294)

Ukrajinci už neraz ukázali, že dokážu improvizovať a využívať techniku netradičným spôsobom. Hneď na začiatku vojny šokovali, keď protitankovou strelou zostrelili ruský útočný vrtuľník Ka-52. Teraz sa im podarilo niečo podobné.

Zásah zachytili kamery

Ojedinelú akciu dokumentujú dva videozáznamy. Na jednom je vidieť, ako ruský vrtuľník letí vzduchom, no po zásahu sa zmení na ohnivú guľu a za sprievodu hustého čierneho dymu sa zrúti do poľa.

V jeho blízkosti pritom krúžil ďalší Ka-52, ktorý incident sledoval.

Moskva stratu potvrdila, avšak o posádke poskytla len strohé informácie. Tvrdí, že sa podarilo jej evakuovať, no nezávislé zdroje toto tvrdenie zatiaľ nepotvrdili.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V slovenských domácnostiach sa začína s kúrením: Toto doma určite nerobte, prídete o stovky eur.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac