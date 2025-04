Ukrajinci zajali čínskych vojakov bojujúcich za Rusko, tvrdí Zelenskyj. Peking žiada o vysvetlenie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že jednotky Kyjeva zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich po boku ruských síl. Vyhlásil, že Kyjev bude žiadať vysvetlenie od Číny a tiež, aby k tejto situácii zaujali postoj aj jeho spojenci, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Naša armáda zajala dvoch čínskych občanov, ktorí bojovali za ruskú armádu. Došlo k tomu na území Ukrajiny v Doneckej oblasti. Máme doklady týchto väzňov, ich bankové karty a osobné údaje,“ ozrejmil Zelenskyj na sociálnych sieťach a poskytol aj zábery údajných čínskych zajatcov.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025