Ukrajina uzatvára historickú obrannú dohodu: Až 100 francúzskych stíhačiek Rafale, prezradili termín dodávky

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Nad Ukrajinou bude k dispozícii možno až 100 francúzskych stíhačiek. Volodymyr Zelenskyj sa na tom dohodol s Emmanuelom Macronom.

Ukrajina podpísala v pondelok dohodu o zámere nakúpiť do 100 stíhačiek Rafale a ďalšieho vybavenia protivzdušnej obrany od Francúzska, oznámilo ukrajinské veľvyslanectvo v Paríži a úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francúzska hlava štátu Emmanuel Macron spomínanú dohodu spoločne podpísali v pondelok s tým, že Ukrajina zvažuje možnosť nákupu francúzskeho vybavenia pre protivzdušnú obranu vrátanie stíhačiek Rafale, potvrdil Macronov úrad bez uvedenia ďalších podrobností.

Približne do desiatich rokov

Francúzske predsedníctvo dodalo, že dohoda o spoločnom zámere, ktorá však nie je kúpno-predajnou zmluvou, by sa mal realizovať „v časovom horizonte približne desiatich rokov“.

Ilustračná foto: Unsplash

Zelenskyj je aktuálne na svojej v poradí už deviatej návšteve Francúzska od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, pripomína AP. Jeho zámerom na rokovaniach je posilniť obranu Ukrajiny, ktorá vstupuje do ďalšej zimy v čase pokračujúcich ruských útokov na energetickú infraštruktúru krajiny.

Po návšteve Francúzska odcestuje ukrajinský prezident do Španielska, kde sa stretne s tamojším premiérom Pedrom Sánchezom i kráľom Filipom VI.

