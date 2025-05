Ubytujete sa tu aj za 18 eur na noc, cesta trvá 2 hodiny: Na týchto miestach si užijete dovolenku pri mori aj v máji

Máj je ideálny čas na dovolenku, počasie praje a ceny sú priaznivejšie ako počas hlavnej sezóny. Či už preferujete oddych na pláži, potulky mestom alebo kombináciu oboch, medzi týmito destináciami si určite vyberiete. Stačí zbaliť kufor a vyraziť.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Mesiac máj je poslednou príležitosťou užiť si teplé počasie bez letných davov a cien. Web Metro preto zostavil zoznam destinácií, ktoré sú ideálne na letnú dovolenku už v máji. Dobrou správou je, že viaceré z nich sa nachádzajú v Európe a zároveň sú aj cenovo dostupné a zo Slovenska sa tam dostanete pomerne rýchlo.

Lacný luxus na tyrkysovom pobreží

Ak hľadáte slnko, more a výhodný pomer cena a výkon, Turecká riviéra je jasná voľba. Letenky napríklad do Dalamanu nájdete za rozumné ceny, spiatočné aj za približne 60 eur, pričom let trvá asi dve a pol hodiny. Navyše, teploty sa v tejto destinácii počas mesiaca máj pohybujú okolo 27 stupňov Celzia.

Okrem oddychu na pláži vás v Turecku čaká aj história a príroda. Navštívte ruiny Efezu, termálne terasy v Pamukkale, alebo sa vydajte na trek cez tiesňavu Saklikent. Miestne trhy a turecká kuchyňa zas doplnia jedinečný autentický zážitok.

Mestská dovolenka s plážou v zálohe

Grécke hlavné mesto Atény ponúka ideálnu kombináciu kultúry, tepla a dostupnosti. V máji je tu príjemných 25 stupňov Celzia, dostanete sa sem letecky za približne 2 hodiny, ubytujete sa v samostatnej izbe aj za 18 eur na noc, okrem toho má mesto aj výbornú infraštruktúru pre turistov.

Čaká vás Akropola, štvrť Monastiraki plná trhov a barov a ak zatúžite po vode, električkou sa dostanete priamo k Aténskej riviére. Výhľad na Egejské more pri západe slnka je len bonus.

Pláž, história aj víno

Cyprus je síce trochu ďalej, no stále v Európe a s pravidelnými letmi. Mesto Pafos ponúka 25 stupňov Celzia, 11 hodín slnečného svitu denne a navyše je aj jednou z najdostupnejších stredomorských destinácií.

Navštívte mozaiky a rímske vily v archeologickom parku, dajte si pohár miestneho šumivého vína, alebo sa vydajte do okolitých vinárstiev. Cyprus ponúka pokoj aj kultúru.

Exotika na dosah za skvelú cenu

Ak chcete vyskúšať niečo mimo Európskej únie, ale zároveň nestráviť celý deň cestovaním, skúste Tunisko, ktoré je známe ako jedna z najlacnejších exotických destinácií.

Zlatisté pláže, antické pamiatky v Kartágu, či jazda na ťave po púšti. Toto všetko môžete zažiť v Tunisku.