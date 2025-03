U Muska nič nevybavil: Ficovi za to vraj do telefónu strašne nadávala Ursula von der Leyenová. Clá zasiahnu automobilky

Druhého apríla by mal zaviesť prezident Spojených štátov Donald Trump clá na dovoz všetkých tovarov a služieb z celého sveta. Clá sa najviac dotknú na Slovensku automobilového priemyslu, povedal to v pondelok premiér Robert Fico (Smer-SD) po mimoriadnom rokovaní vlády.

„Tie clá budú mať tri rozmery. Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby, potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov, “ uviedol Fico s tým, že pre Slovensko bude dôležitá najmä colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel a polovodiče.

Automobilky sa budú musieť pripraviť na nové podmienky

Zavedenie vysokých ciel sa najviac na Slovensku podľa neho dotkne automobilového priemyslu a spoločností Volkswagen a Jaguar Landrover, pričom tieto firmy sa budú musieť pripraviť na úplne nové podmienky. „V krátkom čase dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto áut, my budeme veľmi pozorne počúvať, aké opatrenia by oni navrhli a my ich budeme po odbornej stránke ponúkať zase Európskej komisii, aby Európska únia spoločne rokovala a reagovala,“ uzavrel Fico.

Ako informoval Denník N, premiér Fico telefonoval s Ursulou von der Leyenovou. Priznal, že počas telefonického rozhovoru s prezidentkou Európskej komisie čelil ostrej kritike. Ako sám povedal, „strašne mu nadávala“ za to, že počas stretnutia s Elonom Muskom nevybavil úľavy pre celý svet.

Fico: „Nie som taký silný ako Macron či čínsky prezident“

Fico tvrdí, že nie je v rovnakej pozícii ako francúzsky prezident Emmanuel Macron alebo čínsky prezident. Zdôraznil, že obchodné clá USA sa dotknú aj týchto krajín, nielen Slovenska. Opozícia ho však podľa neho „zbytočne lynčuje“ za to, že je údajne zodpovedný za zavedenie obchodných ciel USA na Slovensko.

„Aj Emmanuel Macron bol u Trumpa, on nie je zlý?“ bránil sa Fico a poukázal na to, že jeho stretnutie s Muskom by nemalo byť vnímané ako zlyhanie či dôvod na kritiku.