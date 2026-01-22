Trump založil svoju Radu mieru: „Členské“ je poriadne drahé. Pozval aj Slovensko?

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Presné zloženie však dosiaľ známe nie je.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru. Do jej radov bolo pozvaných približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.

Na ceremónii boli prítomné približne dve desiatky svetových lídrov vrátane azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva, maďarského premiéra Viktora Orbána, bulharského premiéra Rosena Žeľazkova, argentínskeho prezidenta Javiera Mileia či indonézskeho prezidenta Prabowa Subianta. Krajiny, ktoré budú chcieť byť trvalými členmi, budú musieť prispieť najmenej miliardou dolárov. Inak budú môcť získať len dočasné trojročné členstvo.

Pôvodne malé zoskupenie

Rada mieru mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu. „Máme veľa skvelých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť. Bude to najprestížnejšia rada, aká bola kedy vytvorená,“ vyhlásil v stredu Trump počas rokovania s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.

Foto: SITA/AP

Pozvánku stať sa členom dostalo podľa zdrojov svetových agentúr približne 60 krajín. Otvorene ju prijali Izrael, Spojené arabské emiráty, Maroko, Vietnam, Kazachstan, Maďarsko, Argentína, Bielorusko, Kosovo, Egypt, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Indonézia, Jordánsko, Katar, Pakistan, Saudská Arábia, Turecko a Uzbekistan.

Pozvané boli okrem iných aj Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko. Nie je známe, či pozvánku dostala aj SR alebo ČR. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN). Niektoré krajiny sa podľa jeho slov chcú pridať, ale potrebujú súhlas národných parlamentov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktor Orbán má veľký problém: Voľby pre neho nevyzerajú vôbec dobre, v prieskumoch prehráva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac