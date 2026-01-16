Trump si nedá pokoj, opäť posúva hranice politickej reality: Toľkoto podľa Bieleho domu stojí Grónsko

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Trump vyriekol sumu, ktorá znepokojuje Európu.

Americký prezident Donald Trump stanovil cenu za kúpu Grónska na 700 miliárd dolárov. Nejde pritom o oficiálnu ponuku, keďže Dánsko svoj ostrov nepredáva, ale o sumu, ktorú Trump podľa zdrojov z Bieleho domu považuje za „hodnotu“ územia, ktoré vraj Spojené štáty „potrebujú“ pre svoju bezpečnosť a strategické záujmy v duchu ideológie MAGA (Make America Great Again).

Ako referuje web AS.com s odvolaním sa na televíziu NBC News, túto sumu mali dánskym a grónskym predstaviteľom vo Washingtone tlmočiť americký viceprezident JD Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio. Reakcia severanov bola jednoznačná.

Dánsko hovorí o porušení suverenity

„Myšlienky, ktoré nerešpektujú územnú celistvosť Dánska a suverenitu grónskeho ľudu, sú úplne neakceptovateľné,“ vyhlásil dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen. Rasmussen zároveň pripomenul, že otázka budúcnosti Grónska nie je otvorená.

Foto: Pexels

„Grónsky premiér jasne povedal, že jeho ľud chce v blízkej budúcnosti zostať súčasťou Dánska a všetci musíme rešpektovať želania obyvateľstva,“ zdôraznil. Dánsko zároveň odmietlo Trumpove argumenty o hrozbe zo strany Ruska či Číny s tým, že Kodaň je zakladajúcim členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Arktída sa stáva bezpečnostnou témou

Napätie však nezostalo len na diplomatickej úrovni. Severská skupina krajín zodpovedná za bezpečnosť Arktídy oznámila, že v najbližších dňoch vyšle do Grónska vojenský kontingent. Podporu Dánsku vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez.

„Španielsko spolu s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Poľskom a Spojeným kráľovstvom opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu Dánsku a ľudu Grónska. Rešpekt k suverenite štátov je nevyhnutný pre mier. To je najväčšie ponaučenie, ktoré nám zanechalo 20. storočie. Nezabúdajme naň,“ vyhlásil.

Keďže rokovanie medzi USA, Dánskom a Grónskom neprinieslo dohodu, vznikla pracovná skupina, ktorá má v najbližších týždňoch pokračovať v rozhovoroch. Trumpove ambície sú pritom jasné – prístup k vzácnym surovinám a silnejšia kontrola arktického priestoru. Európa však dáva najavo, že Grónsko má cenu – ale nie je na predaj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac