Trump sa vyhráža ďalším krajinám: Ak nepodporia jeho zámer s Grónskom, čaká ich trest

Zuzana Veslíková
TASR
Trump zopakoval, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z hľadiska národnej bezpečnosti.

Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil uvalením obchodných ciel na krajiny, ktoré nepodporia jeho plán prevziať kontrolu nad Grónskom, autonómnym územím Dánska. Viac podrobností však neposkytol, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO jasne nesúhlasia. Doteraz pritom nespomenul, že by na presadenie svojho zámeru použil obchodné clá, poznamenala AP.

O čo ide?

V stredu vo Washingtone rokovali o Grónsku predstavitelia Dánska, Grónska a USA. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil Trumpov zámer za snahu „dobyť“ Grónsko, pričom účastníci schôdzky sa podľa neho dohodli na pokračovaní dialógu.

V čase, keď sa konalo spomínané rokovanie, Dánsko oznámilo okamžité zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku v spolupráci so spojencami z NATO. Posilnená prítomnosť bude podľa Kodane pozostávať z lietadiel, plavidiel a vojakov.

