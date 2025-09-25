Trump sa chcel vysmiať Bidenovi: V Bielom dome nechal nahradiť jeho portrét fotografiou automatického pera

Martin Cucík
TASR
Biely dom odhalil netradičnú galériu. Portrét bývalého prezidenta Bidena nahradil fotografiou pera.

Biely dom v stredu v kolonáde vedúcej do Oválnej pracovne sprístupnil novú galériu s čiernobielymi fotografickými portrétmi bývalých prezidentov USA, v ktorej je na mieste vyhradenom pre Joea Bidena len zarámovaná fotografia automatického pera píšuceho Bidenovo meno. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.

Video Bieleho domu je sprevádzané titulkom: „Ešte jedna ozdoba v Bielom dome“ spolu s dvoma smejúcimi sa emotikonmi. Medzi dvoma portrétmi Donalda Trumpa, ktorý bol prvýkrát zvolený v roku 2016 a znovu v roku 2024, nie je portrét bývalého demokratického prezidenta, ale v zlatom ráme umiestnená fotografia automatického pera, ako na čistý list papiera píše Bidenov podpis.

Na rad prišli aj obvinenia zo sprisahania

Súčasný republikánsky prezident obviňuje ľudí z Bidenovho okolia zo sprisahania s cieľom kryť pokles kognitívnych schopností bývalého prezidenta a z uzurpovania si jeho moci práve tým, že sa uchýlili k používaniu automatického podpisovača.

Podľa Trumpa sú preto niektoré Bidenove rozhodnutia neplatné – ide najmä o milosti udelené vybraným politikom a ľuďom z Bidenovho najbližšieho okolia. Biden, ktorý po inaugurácii svojho najväčšieho rivala zmizol z politickej scény, tieto obvinenia odmieta ako „smiešne a nepravdivé“.

AP pripomenula, že Trump po svojom nástupe do úradu začal prerábať Biely dom podľa svojho vkusu – s množstvom pozlátených ozdôb a viacerými obrazmi seba samého. Dal tiež postaviť obrovskú tanečnú sálu.

