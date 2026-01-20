Trpel do poslednej chvíle: Psíka udrel kladivom, strelil a podrezal. Mužovi za týranie hrozí pobyt vo väzení

Polícia obvinila 47-ročného muža z Handlovej z prečinu týrania zvierat. Prípad vyšetruje enviropolícia Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.
Podľa doterajších zistení mal muž v decembri 2025 na dvore rodinného domu usmrtiť svojho psa mimoriadne brutálnym a odporným spôsobom. Zviera mal najskôr udrieť kladivom do hlavy, následne ho postreliť jatočnou pištoľou a napokon mu podrezať krk a hrudník. Uviedla to polícia na sociálnej sieti.
Telo hodil do priekopy
Telo psa mal obvinený na druhý deň vyhodiť do priekopy pri ceste za obcou. Polícia uvádza, že svojím konaním porušil zákon o veterinárnej starostlivosti a zvieraťu spôsobil vážne zranenia vedúce k jeho smrti.
Ak mu bude vina preukázaná, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
