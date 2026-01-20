Obrovská tragédia v škôlke: Na malého chlapca spadli ťažké dvere, nemal šancu prežiť

Pondelňajšie dopoludnie sa v jednej zo škôlok v Berlíne zmenilo na tragédiu, ktorá zasiahla deti, rodičov aj personál. Päťročný chlapec prišiel o život po tom, ako sa naňho zrútili ťažké sklenené terasové dvere.
K nehode došlo krátko predpoludním v materskej škole v mestskej časti Niederschöneweide. Podľa dostupných informácií sa dvere uvoľnili z pántov a spadli do miestnosti, kde sa nachádzalo dieťa. Na miesto okamžite dorazili záchranné zložky. Záchranári sa chlapca snažili oživiť priamo na mieste, no jeho zranenia boli natoľko vážne, že im napokon podľahol, píšu denník BZ a Bild.
Nie je jasné, čo sa stalo
Tragická udalosť otriasla celou komunitou. Po nehode bol do škôlky privolaný krízový intervenčný tím spolu s duchovnými, ktorí poskytovali psychologickú a emocionálnu podporu deťom, rodičom aj zamestnancom zariadenia. Nemecká polícia začala vyšetrovanie, ktoré má objasniť presné príčiny incidentu. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o technickú poruchu dverí, alebo o chybu pri ich používaní. Vedenie škôlky uviedlo, že je udalosťou hlboko otrasené a bude plne spolupracovať s vyšetrovateľmi.
