Transakčná daň a zavedené clá neveštia pre Slovensko nič dobré: Opozícia kritizuje vládu, že neprišla s opatreniami

Slovenskú ekonomiku najviac poškodí transakčná daň a rovnako aj zavedené clá na export všetkých tovarov a služieb z Európskej únie do Spojených štátov. V súvislosti s clami opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu kritizovali vládu za to, že doteraz neprišla so žiadnymi opatreniami.

„Nové clá poškodia Slovensko asi najviac zo všetkých európskych krajín. Toto je obrovská katastrofa, ktorá sa na nás rúti a ktorú táto vláda veľmi dôsledne ignoruje,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka s tým, že v automobilovom priemysle hrozí strata 20-tisíc pracovných miest a do roku 2027 aj výpadok 2,7 % hrubého domáceho produktu. Zdôraznil, že aktuálne všetky európske krajiny riešia dôsledky zavedených ciel, no slovenská vláda namiesto zvolania krízového štábu k tejto situácii rozoberá témy, ako sú napríklad mimovládne neziskové organizácie.

Šimečka vyzval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby prišli nielen s krátkodobými, ale aj dlhodobými opatreniami v automobilovom priemysle. Štát by sa mal v budúcnosti viac zamerať na podporu malých a stredných podnikov a potrebu investovať do inovácií, aby Slovensko nebolo závislé len od automobilového priemyslu.

Opozičná poslankyňa z PS Beáta Jurík dodala, že na budúci týždeň sa bude konať k zavedeným clám aj mimoriadna schôdza Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti, pričom na stretnutie bol pozvaný aj eurokomisár Maroš Šefčovič.

Lámu si hlavu aj nad transakčnou daňou

Predseda SaS Branislav Gröhling sa vyjadril aj k transakčnej dani, pre ktorú podnikateľom aktuálne krachujú podniky, pretože ich neprimerane zaťažuje. Vláda podľa neho nerieši problémy ľudí, ale ničí slovenskú ekonomiku.

Transakčnú daň pocítia ľudia pri drahších potravinách, tovaroch aj službách. Ročne budú musieť zamestnávatelia svojim pracovníkom zobrať približne 200 až 300 eur z výplaty, a to práve z dôvodu dane z finančných transakcií.