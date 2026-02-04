Tragický nález v centre Bratislavy: Na ulici našlu ženu bez známok života, totožnosť zatiaľ nepoznajú

V bratislavskom Starom Meste na Bottovej ulici našli v stredu nadránom ženu bez známok života. Jej totožnosť je doposiaľ neznáma. Polícia na mieste vykonáva procesné úkony.
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
Totožnosť ženy nie je známa
„Krátko po 4.30 h sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici. Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I zistila, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti,“ priblížila hovorkyňa. Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
Správu budeme aktualizovať.
