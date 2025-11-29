Tragický deň: Pri požiari bytu vo Vranove nad Topľou prišla o život jedna osoba, na mieste zasahujú hasiči

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Hasiči bojujú s požiarom.

Hasiči zasahujú pri požiari bytu na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou, pri ktorom prišla o život jedna osoba. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ s troma kusmi hasičskej techniky. Informáciu o úmrtí potvrdila pre TASR aj prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. „Polícia je na mieste,“ povedala s tým, že zranenia iných osôb zatiaľ neevidujú.

K požiaru v jednom z bytov v bytovom dome došlo po 16.00 h. Počas zásahu bola nariadená evakuácia osôb. V rámci nej sa zistilo, že 74-ročná žena z bytu na prvom poschodí je v bezvedomí. Oživiť sa ju nepodarilo. „Požiar je momentálne uhasený, evakuované osoby sú späť vo svojich bytoch,“ dodáva prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že príčina požiaru, ako aj ďalšie okolnosti jeho vzniku sú predmetom vyšetrovania.

