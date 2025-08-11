Tragédia v Tatrách: Vyžiadali si život 41-ročného turistu. Ďalší horolezec bol s ťažkým poranením prevezený do nemocnice

Obrovskou tragédiou sa skončila výprava dvoch poľských horolezcov v Tatrách. Jednému z nich už záchranári nedokázali pomôcť. Druhý bol s poranením nohy prevezený do nemocnice.
„Dňa 11. 8. 2025 v ranných hodinách sa s HZS prostredníctvom TOPR spojili horolezci z Martinovej cesty na Gerlachovský štít, ktorí boli svedkami výpadku dvoch poľských horolezcov. Udalosť sa stala v oblasti Lavínového sedla, pričom pád smeroval do Lavínovej štrbiny,“ informuje Horská záchranná služba na svojom webe.
46-ročný horolezec mal po páde vážne poranenú nohu. Bola mu poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť a následne bol letecky transportovaný do popradskej nemocnice. Žiaľ, 41-ročný spolulezec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Horská záchranná služba vyjadrila pozostalým úprimnú sústrasť.
Nahlásiť chybu v článku