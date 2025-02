Tragédia na východnom Slovensku: Auto zrazilo chodca, pri prevoze do nemocnice zraneniam podľahol

V utorok ráno došlo v Košiciach k dopravnej nehode, pri ktorej bola zrazená osoba, tá zraneniam podľahla. TASR o tom informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).

„Na základe volania na tiesňovú linku 155 sme v utorok pred 6.00 h ráno vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby na cestu pri Košiciach-Poľove k dopravnej nehode, pri ktorej bola zrazená osoba,“ uviedla s tým, že muž počas transportu do nemocnice zraneniam podľahol. Po prvotnom ošetrení bola do košickej nemocnice transportovaná aj 47-ročná žena, a to z dôvodu ťažkej stresovej reakcie.