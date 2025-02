Urobia všetko, len aby neboli predčasné voľby: Vláda musí vydržať a ochrániť krajinu pred opozíciou, tvrdí Šutaj Eštok

Koaličná strana Hlas-SD urobí všetko pre to, aby súčasná vláda vydržala. Uviedol to jej líder a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Argumentoval to tým, že opozícia sa nesmie dostať k moci, pretože podľa jeho slov plánuje zrušiť viaceré opatrenia na pomoc najzraniteľnejším.

„Vládna koalícia musí pri aktuálnych, ale aj všetkých budúcich rokovaniach myslieť na to, čo by ľudí na Slovensku čakalo, ak by sa súčasná opozícia opäť dostala k moci. Potrebujeme stabilitu a pokoj, aby sme sa mohli plne sústrediť na to, prečo si nás ľudia zvolili. A to nie je nič menej ako práca pre ľudí a napĺňanie našich záväzkov, ktoré sme im sľúbili. Za Hlas môžem garantovať, že spravíme všetko pre to, aby vláda vydržala a aby sa na Slovensku žilo lepšie,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Šutaj Eštok mieni, že súčasná opozícia plánuje okrem iného zrušenie 13. dôchodkov či zvýšenie DPH na základné potraviny.

Koaliční lídri v pondelok doobeda aj poobede rokovali k riešeniu problémov v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) dal totiž partnerom z Hlasu-SD a SNS ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente.

Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete. Šéf SNS Andrej Danko na rokovaní deklaroval absolútnu podporu vláde a ponúkol všetky pozície SNS, vrátane ministerstiev a iných nominácií, s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať.