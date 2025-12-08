Tragédia na priechode pre chodcov: Auto v Nitre zrazilo 80-ročnú ženu, zraneniam na mieste podľahla

Pri dopravnej nehode v mestskej časti Nitry v Janíkovciach prišla o život 80-ročná žena. Dopravná nehoda sa stala v pondelok v popoludňajších hodinách.
Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre narazil 41-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov.
Dychová skúška skončila negatívne
Chodkyňa pri nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
