Tomáš organizuje FRAJ, ktorý nedostal podporu FPU: Vraj sme ideologicky zameraní a pre ministerstvo nepohodlní

FRAJ zostal bez podpory. Rada Fondu na podporu umenia (FPU) sa napriek odporúčaniu odbornej komisie rozhodla dotácie pre siedmy ročník festivalu neschváliť. Kultúra v Rimavskej Sobote je ohrozená.

Nominanti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorí aktuálne sedia v Rade FPU, svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že FRAJ nemá „nič spoločné s kultúrou a umením“ a „nie je zameraný tvorivo, ale ideologicky“.

Šesť predošlých úspešných ročníkov a odporúčanie odbornej komisie odignorovali Matúš Oľha, Ľubomír Baláž, Peter Grutka, Július Lomenčík, Ľubomír Richter, Richard Rikkon, Jaroslav Uhel, Ondrej Zimka a Adriana Tomičová.

Organizátori festivalu sa napriek tomu rozhodli, že sa o jeho uskutočnenie aspoň pokúsia. Založili darovaciu stránku, prostredníctvom ktorej je možné FRAJ podporiť. „Pomôžte nám chýbajúce financie vyzbierať a dajme spolu najavo, že kultúra je nezlomná!“ odkazujú. Aktuálne sú však stále vzdialení od hranice 10-tisíc eur, ľudia zatiaľ darovali 3-tisíc eur.

„Je to pochopiteľné. Slovensko sa kvôli súčasnej vláde prepadá do čoraz hlbšieho dna a pomoc dnes potrebuje množstvo projektov, nielen tých kultúrnych,“ hovorí v rozhovore jeden z organizátorov FRAJu Tomáš Bálint. Zároveň však dodáva, že je potešujúce a dojemné, že sa časť umelcov a umelkýň rozhodla festival podporiť vystúpením bez nároku na honorár. Dnes však napriek tomu nikto nevie, v akej forme sa podujatie podarí usporiadať.

Tomáš Bálint v rozhovore pre interez rozpráva o tom, prečo podľa neho FRAJ nedostal podporu od FPU, aké možnosti aktuálne má a v akej podobe sa môže uskutočniť, približuje situáciu s mestom a primátorom a opisuje aj nenávisť voči LGBTI+ ľuďom, ktorá má dosah aj na kultúru.

„Pozitívom však je, že súčasná kríza zomkla kultúrnu obec naprieč celou krajinou a posilnila jej solidaritu, z čoho bude v lepších časoch obrovsky benefitovať,“ odkazuje optimisticky.

Rada Fondu na podporu umenia sa rozhodla neodklepnúť financie pre 7. ročník festivalu FRAJ. Ako ste sa cítili, keď ste sa to dozvedeli?

Nedá sa povedať, že by ma rozhodnutie rady prekvapilo. Prekvapujúce by skôr bolo, ak by jej súčasní členovia a členka, nominovaní ministerstvom (ne)kultúry, s hodnotami FRAJu súzneli. To, ako odporne svoje rozhodnutie zdôvodnili, však vo mne predsa len vyvolalo hnev, frustráciu, ale aj smútok.

Uviedli ste, že dôvodom je, že podľa nominantov ministerky Šimkovičovej, ktorý v Rade FPU sedia, nemáte vraj nič spoločné s kultúrou a umením a ste zameraní ideologicky. Odkiaľ máte tieto informácie?

Ide o oficiálne zdôvodnenie rady, ktoré je zverejnené na webovej stránke Fondu na podporu umenia. Ktokoľvek si ho môže prečítať, rada sa ním vôbec netají.

Ste teda ideologicky zameraní? Prečo si myslíte, že je festival FRAJ problematický?

Ak sa obrana slobody, demokracie a ľudských práv považuje za ideológiu, potom áno – sme ideologicky zameraní. Toto by však pri hodnotení projektov nemalo byť vylučujúcim kritériom, ale naopak, ich pridanou hodnotou, ktorú by príčetná rada mala oceniť.

Úlohou umenia je totiž aj reflektovať aktuálne spoločenské dianie. FRAJ to vždy robil a zrejme aj preto sa pre ministerstvo stal problematickým. Jasne sa totiž vymedzil voči bezprecedentnej deštrukcii kultúry, ktorú súčasné ministerstvo pácha.

Bez podpory FPU nie je možné festival zorganizovať, preto ste vytvorili zbierku, kde vám ľudia môžu prispieť. Vyzerá to nádejne?

