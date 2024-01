Tlak na odchod Šimkovičovej je čoraz väčší. K odstúpeniu ju najnovšie vyzýva aj VŠMÚ, Fico sa jej však zastal

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMÚ) v Bratislave sa pridala k výzve na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) z funkcie. Akademický senát fakulty sa nazdáva, že ministerka plánuje likvidačné kroky, a to bez dialógu s kultúrnou obcou.

Cieľom týchto krokov je podľa fakulty ovládnutie umeleckých fondov a snaha o mediálny politický vplyv. Predstavitelia senátu navyše pripomínajú, že homofóbne či dehonestujúce vyjadrenia šéfky rezortu kultúry nasmerované k menšinám nepatria do výbavy politického predstaviteľa krajiny Európskej únie.

Odmietajú mlčať

„Ako členovia akademického senátu FTF VŠMÚ nemôžeme mlčať, keď sa pred našimi očami odohráva pokus o systémovú deštrukciu fungujúcich umeleckých a kultúrnych inštitúcií, od ktorých je závislý celý rad jednotlivcov, organizácií a v neposlednom rade aj budúcnosť našich študentov,“ uviedol akademický senát fakulty vo svojom stanovisku.

Zároveň odmietajú akýkoľvek politický vplyv v kultúre a umení. „Máme opodstatnené pochybnosti o tom, či súčasná ministerka kultúry skutočne zastupuje kultúrnu obec alebo bola na túto pozíciu dosadená, aby proti kultúrnej obci bojovala,“ dodal senát.

Akademický senát VŠMÚ sa taktiež pripojil k výzve na odstúpenie ministerky. Tvrdí, že Šimkovičová nemá osobnostné ani odborné kvality pre výkon verejnej funkcie. Súčasne vysoká škola ostro odsudzuje formu i obsah, ktoré sú súčasťou komunikácie ministerstva kultúry.

Ich komunikácia podľa školy odvádza pozornosť od riešenia naliehavých problémov personálne či finančne poddimenzovaného sektora kultúry prostredníctvom šírenia nenávisti voči LGBTI+ komunite a účelovou manipuláciou s faktami. „Ministerka kultúry Šimkovičová a jej politickí partneri si zamieňajú službu sfére kultúry s mocenským ovládnutím inštitúcií. Namiesto relevantných analýz pripravených v súčinnosti s odbornou verejnosťou sa ministerka vyhýba priamej diskusii,“ uviedol senát VŠMÚ.

Fico ju podporuje

Aktuálne je pod petíciou podpísaných približne 169-tisíc ľudí, čo je viac, než tých, ktorí volili Šimkovičovú či dokonca Slovenskú národnú stranu v septembrových parlamentných voľbách. Petíciu iniciovali zástupcovia kultúrnej obce. Dianie v rezorte kultúry podľa nich ukazuje, že ministerka si zamieňa výkon verejnej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci.

Premiér Robert Fico však ministerke vyjadril plnú podporu. Uviedol to po výjazdovom rokovaní vlády. Petíciu považuje Fico za bežný politický nástroj. „Ak niekto zbiera podpisy, my mu v tom zabrániť nemôžeme. My na rozdiel od minulej vlády rešpektujeme petičné právo. Nevidím dôvod na to, aby sme vyvodzovali akúkoľvek mieru zodpovednosti voči ministerke,“ podotkol. Šimkovičová podľa premiéra plní program vlády.