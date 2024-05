Taylor Swift robí podľa fanúšikov jednu zvláštnu vec a možno ste si to nikdy ani nevšimli. Stalo sa to už viackrát

Zdá sa, že hystéria okolo speváčky Taylor Swift začala v jej rodnej Amerike pomaly utíchať. No a to ziskuchtivá speváčka očividne neznáša dobre. To si aspoň myslí časť jej fanúšikov. Ako teraz, tak aj v minulosti sa totiž ukázalo, že keď bol povyk okolo jej tvorby niekým ohrozený, pripomenula sa. A stalo sa to aj uplynulý piatok.

Nie je to tak dávno, čo speváčka Billie Eilish demonštrovala, aké neúctivé je k životnému prostrediu, keď nejaký hudobník vydáva svoj album v desiatkach rôznych variácií, pričom každá obsahuje iný počet pesničiek. Podľa nej sa to stalo novým normálom a nie je to v pohode, pretože to núti fanúšikov vlastniť jednu a tú istú vec viackrát, ale s veľmi malým množstvom pridanej hodnoty.

Jeden album vo viacerých prevedeniach

Pochopiteľne, mierila tým na viacerých, nikoho konkrétneho nemenovala, no kritike sa nevyhla ani Taylor Swift. Tá samotná svoj posledný album The Tortured Poets Department vydala v niekoľkých rôznych verziách.

„Žijeme v dobe, v ktorej je z nejakého dôvodu pre niektorých umelcov veľmi dôležité vydávať vinyly v rôznorodých variantoch… čo zvyšuje predaj a čísla, a zarába viac peňazí. Nedokážem ani poriadne vyjadriť, aké je to plytvanie,“ cituje slová Eilish portál BuzzFeed News.

Ako Billie ďalej vysvetlila, ona sama sa usiluje svojim fanúšikom ukázať, že sa snaží žiť udržateľným spôsobom života a usiluje sa tak viesť aj svoj tím ľudí, ktorí pre ňu pracujú. „No a potom sú tu niektorí z najväčších umelcov na svete, ktorí vydávajú 40 rôznych platní, ktoré sú inak jedinečné a prinútia vás nakupovať viac,“ dodala.

Sama Billie Eilish uplynulý piatok (17. mája) vydala svoj očakávaný tretí štúdiový album HIT ME HARD AND SOFT na vinyle v rôznych farebných prevedeniach. Každý ale obsahuje ten istý booklet a tie isté piesne. Je tak len na jej fanúšikoch, ktorý variant sa im páči, no nikto nedostane nič navyše. Toto ale pre niektorých hudobníkov neplatí a tí chcú najmä zarábať a zostať v povedomí.

Podlý krok Swift?

No a keďže si Eilish dovolia „kopnúť“ do svojej hudobnej kolegyne Taylor Swift, tá jej to nedarovala. Práve v deň, keď Eilish vydala svoj tretí štúdiový album, Swift dala do predaja ďalšiu verziu svojho posledného albumu. Dostala sa tak do ostrého súboja v rebríčku predajnosti nových albumov spolu s Eilish. Či išlo len o náhodu, taktický krok, alebo o akýsi druh pomsty, sa zrejme nikdy nedozvieme. Fanúšikovia Swift si ale uvedomili jednu vec a vo veľkom o tom teraz na internete diskutujú všade, kde sa dá.

Nie je tajomstvom, že fanúšikovia, nech majú Swift akokoľvek radi, vedia, že dokáže zo seba a zo svojej tvorby predať prakticky čokoľvek. Aj preto si myslia, že svojich fanúšikov berie ako také „dojné kravy“, ktoré sú ochotné utratiť za všetko, nech to stojí čokoľvek.

Všimli si ale aj ďalšiu vec – Taylor akoby nezniesla, že sa pozornosť okolo jej tvorby začne postupne vytrácať, pretože niekto iný vydal tiež nový album. A preto robí kroky v podobe vydávania rozšírených verzií svojich už dávno vydaných albumov v deň, kedy ich vydal aj niekto iný. A nemalo sa to stať len teraz pri Billie, píše web Pedestrian.

Nestalo sa to prvýkrát

Príkladom môže byť rok 2017, kedy vydávala svoj album s názvom Witness speváčka Katy Perry. Swift sa aj spolu so svojím manažmentom rozhodla znovu sprístupniť celú svoju diskografiu na streamovacej platforme Spotify. Tento krok tak nový album Katy Perry výrazne zatienil. Na sociálnych sieťach sa spomína aj album SOS od speváčky SZA, ktorý sa v roku 2022 držal tri týždne na prvom mieste v predajnosti albumov. Taylor sa vtedy pripomenula štyrmi novými variantmi albumu Midnights.

No a aby toho nebolo málo, tak k podobnému kroku došlo aj v roku 2021, kedy vydávala svoj debut SOUR vychádzajúca hviezda Olivia Rodrigo. Taylor v rovnaký deň pustila do predaja nové digitálne a vinylové vydania albumu Evermore.

Samozrejme, nemusí vôbec o nič ísť a celé to môže byť len náhoda. Swift ale upodozrievajú z toho, že nedokáže zniesť úspech svojich kolegýň a je smutné, že fanúšikov akoby brala len ako chodiace peňaženky.