„Vy si myslíte, že v Kyjive je vojna? Tam je absolútne normálny život.“ Fico pochyboval o vojne na Ukrajine

V stredu sa má premiér Robert Fico stretnúť v Užhorode so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom. Podľa svojho sobotňajšieho vyjadrenia mu chce tlmočiť, že SR nebude na Ukrajinu dodávať zbrane a nepodporí ani jej vstup do NATO.

Na tlačovej konferencii po výjazde vlády v Kamenici nad Cirochou v utorok Fico odpovedal na otázky novinárov aj v súvislosti s jeho stretnutím na Ukrajine. Premiér povedal, že nevidí rozdiel v tom, či sa s ukrajinským premiérom stretne v Kyjeve alebo v Užhorode.

Fica sa novinári pýtali aj na to, či by v hlavnom meste nášho suseda neprecítil vojnu viac než v Užhorode. “Hrá sa teraz v Kyjive futbalová liga alebo Liga majstrov?” opýtal sa najprv ministrov, ktorí stáli okolo neho.

“Vy si vážne myslíte, že v Kyjive je vojna? To snáď nemyslíte vážne. Tam je absolútne normálny život. Pre mňa je to len praktická otázka stretnúť sa v Užhorode,” povedal Robert Fico.

Pôjde na Ukrajinu aj do Nemecka

Fico by mal v stredu ukrajinskému premiérovi na stretnutí tlmočiť, že Slovensko nebude na Ukrajinu dodávať zbrane a nepodporí ani jej vstup do NATO. „Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, tak my ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky,“ povedal v sobotu. Premiér sa v Berlíne stretne aj s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. So Scholzom sa mal stretnúť už vlani 19. decembra, nemecký kancelár však schôdzku odriekol pre ochorenie COVID-19.