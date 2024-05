Patrioti musia ovládnuť Brusel: Viktor Orbán sa vyjadril, že „na nás púšťa masovú nelegálnu migráciu“

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán spojil sily s Taliankou Giorgiou Meloniovou a Francúzkou Marine Le Penovou, aby v kampani do volieb do Európskeho parlamentu podporili španielsku krajne pravicovú stranu Vox. Upozornil na to v pondelok server telex.hu, podľa ktorého Orbán Španielov vyzval na „obsadenie Bruselu“, ako to urobil už aj v prejave v Budapešti 15. marca, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Na víkendovej politickej akcii VIVA2024 v Madride, ktorú tradične organizuje Vox, prezentovali Orbánov odkaz prostredníctvom videa. „Čaká nás veľký, spoločný boj, pretože Brusel na nás púšťa masovú nelegálnu migráciu, otravuje naše deti rodovou propagandou a vidiek necháva napospas osudu. To nemôžeme nechať len tak. Nič iné nám v tejto situácii nezostáva, moji milí španielski priatelia, my patrioti musíme obsadiť Brusel,“ povedal Orbán.

Podľa jeho slov sa títo vlastenci môžu spoľahnúť iba na seba, ak chcú chrániť európske hranice, ak chcú podporovať svoje rodiny a ak chcú, aby mal španielsky vidiek budúcnosť. Orbán dodal, že na to je potrebných veľa vlasteneckých bojovníkov v celej Európe, a to takých, ktorí sa už osvedčili. „Práve takými oddanými bojovníkmi sú Vox a jeho líder Santiago Abascal,“ uzavrel maďarský ministerský predseda.