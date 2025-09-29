TikTok zaplavili pred voľbami v Česku proruské kanály, šíria videá aj po slovensky. Úrady okamžite začali konať

Len pár dní pred parlamentnými voľbami sa v Česku dostal do pozornosti závažný problém. Centrum pre výskum online rizík upozornilo na rozsiahlu sieť anonymných účtov na sociálnej platforme TikTok, ktoré systematicky šíria proruskú propagandu.
Podľa zistení ide až o 286 prepojených kanálov, ktoré cielene podporujú antisystémové a radikálne politické zoskupenia. Najčastejšie sa spomínajú SPD, Stačilo! či PRO. Zatiaľ sa však nenašli dôkazy o tom, že by samotní politici mali o tejto aktivite vedomosť. Informoval denník SME.
Milióny videní a obsah aj v slovenčine
Neautentické účty majú značný dosah, ich obsah si podľa analýz pozrie päť až deväť miliónov používateľov týždenne. S blížiacimi sa voľbami ich aktivita ešte zosilnela a podľa odborníkov už teraz prevyšuje dosah oficiálnych účtov lídrov najväčších strán. Kanály šíria príspevky v češtine, ale aj v slovenčine, čím sa proruská propaganda dostáva nielen do susedného, ale aj do nášho online priestoru.
„Naša teória je, že nejde o jednu veľkú sieť, ale o viacero menších. Je to kombinácia botov a bežných používateľov,“ uviedla podľa denníka SME pre portál Seznam Zprávy výskumníčka Vendula Prokůpková.
Prípadom sa už podľa českého Denníka N začali zaoberať české úrady a spravodajské služby, ktoré situáciu riešia aj s Európskou komisiou a so samotnou platformou TikTok.
