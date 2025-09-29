TikTok zaplavili pred voľbami v Česku proruské kanály, šíria videá aj po slovensky. Úrady okamžite začali konať

Ilustračná foto: TASR - Barbora Vizváryová

Martin Cucík
Pred voľbami v Českej republike sa vynárajú stovky falošných účtov. Šíria propagandu, často aj v slovenčine.

Len pár dní pred parlamentnými voľbami sa v Česku dostal do pozornosti závažný problém. Centrum pre výskum online rizík upozornilo na rozsiahlu sieť anonymných účtov na sociálnej platforme TikTok, ktoré systematicky šíria proruskú propagandu.

Podľa zistení ide až o 286 prepojených kanálov, ktoré cielene podporujú antisystémové a radikálne politické zoskupenia. Najčastejšie sa spomínajú SPD, Stačilo! či PRO. Zatiaľ sa však nenašli dôkazy o tom, že by samotní politici mali o tejto aktivite vedomosť. Informoval denník SME.

Milióny videní a obsah aj v slovenčine

Neautentické účty majú značný dosah, ich obsah si podľa analýz pozrie päť až deväť miliónov používateľov týždenne. S blížiacimi sa voľbami ich aktivita ešte zosilnela a podľa odborníkov už teraz prevyšuje dosah oficiálnych účtov lídrov najväčších strán. Kanály šíria príspevky v češtine, ale aj v slovenčine, čím sa proruská propaganda dostáva nielen do susedného, ale aj do nášho online priestoru.

Naša teória je, že nejde o jednu veľkú sieť, ale o viacero menších. Je to kombinácia botov a bežných používateľov,“ uviedla podľa denníka SME pre portál Seznam Zprávy výskumníčka Vendula Prokůpková.

Prípadom sa už podľa českého Denníka N začali zaoberať české úrady a spravodajské služby, ktoré situáciu riešia aj s Európskou komisiou a so samotnou platformou TikTok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žena sa roky starala o chorú babičku. Tá sa jej odplatila spôsobom, z ktorého vám…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac