Žena sa roky starala o chorú babičku. Tá sa jej odplatila spôsobom, z ktorého vám príde zle

Foto: Image by freepic.diller on Freepik, Image by teksomolika on Freepik

Jana Petrejová
Zachovala sa veľmi zvláštne.

Vlastný život dala bokom a obetovala ho pre svoju umierajúcu starú mamu. Reč je o opatrovateľke, ktorá ukázala, že má srdce na pravom mieste. Rozhodla sa pomôcť chorej žene na úkor vlastného času, kedy by sa mohla sústrediť na seba a na oplátku nič nečakala.

Ani v tom najhoršom sne si nepredstavovala to, čo by sa jej mohlo stať v reálnom živote. Chcela pomôcť, no dnes spochybňuje svoje rozhodnutie. Jedného dňa ju totiž stará mama požiadala, aby sa zbalila a odišla. Žena ostala v poriadnom šoku, ako píše Bright Side.

Babička s hrubým chovaním

Jej stará mama bola odjakživa veľmi prostoreká dáma s ostrým jazykom. Miestami bola kritická a úprimná, čo občas prešlo do hrubého chovania bez ohľadu na to, k akému členovi rodiny sa tak správala. Nebola to normálna milá 76-ročná babička. „Vyvolávala bitky počas sviatkov, urážala manželov/manželky, komentovala kilá navyše, známky, prácu… Čokoľvek si len spomeniete,“ uviedla bezradná žena vo svojom liste, ktorý napísala spomínanému portálu.

Foto: Image by wayhomestudio on Freepik

Nie div, že časom s ňou mnohí z rodiny prerušili kontakt, keďže sa nikdy za svoje správanie neospravedlnila. Doteraz to neľutujú a nemyslia si, že by jej boli niečo dlžní. Ako sama opatrovateľka priznala, k nej bola vždy iná.

„Ja som bola jej obľúbenkyňa. Chválila ma, hovorila mi, že som jediná, kto jej rozumie, vždy mi podstrčila cukríky, keď som bola malá, a neskôr bola jediná, ktorá ma povzbudzovala, keď som si vybrala kariéru, ktorú zvyšok mojej rodiny neschvaľoval,“ pokračovala žena.

Zaskočilo ju, čo jej oznámila

