Terorizoval celú Dunajskú Stredu: 52-ročný muž sa obnažoval na verejnosti, teraz skončil v putách

Polícia zadržala 52-ročného muža z okresu Komárno, ktorý sa mal obnažovať a nevhodne správať na viacerých verejne prístupných miestach v okrese Dunajská Streda.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Muža na mieste zadržali
„Poverený príslušník po prijatí viacerých trestných oznámení začal trestné stíhanie a po zadovážení dôkazov vzniesol obvinenie voči 52-ročnému mužovi z okresu Komárno za trestný čin výtržníctva,“ priblížila polícia.
Bezprostredne po vznesení obvinenia muža zadržali a v súčasnosti sa nachádza v cele policajného zaistenia.
„Zo strany povereného príslušníka bol spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky,“ doplnili policajti.
Nahlásiť chybu v článku