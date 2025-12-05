Slovák si doma spravil zoo, no zabudol na jednu vec: Na dvere mu zaklopala polícia, teraz má problémy

Foto: Facebook - Polícia Slovenskej republiky

Roland Brožkovič
Mužovi hrozí až päťročný trest odňatia slobody.

Plniť si sny je prirodzenou ľudskou túžbou a dlhodobým cieľom v živote mnohých. Niektorí však pri ich plnení zabúdajú na platné zákony alebo využívajú rôzne nelegálne skratky, či už v politike, alebo napríklad aj pri takom chove zvierat.

Búchať hlavu o stenu si môže 53-ročný muž z Hlohovca, ktorý si doma v podstate zriadil malú zoo, no zabudol na viacero vecí. „Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrálnej osobitnej druhovej kriminality Prezídia Policajného zboru podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby 53-ročného muža z Hlohovca pre prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov,“ píše polícia na sociálnej sieti.

Bez dokladov

Obvinený si mal zaobstarať, držať a chovať v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch v Hlohovci chránené živočíchy, konkrétne sedem živých jedincov korytnačky zelenkastej a deväť živých jedincov papagája žako kongo a ara marakana.

„Počas domovej prehliadky v novembri 2023 sme u obvineného objavili aj jeden neživý exemplár korytnačky zelenkastej a tri neživé exempláre papagája ara marakana. Všetky exempláre chránených živočíchov boli držané bez označenia a bez príslušných dokladov. Obvinený zámerne odňal a znovu neoprávnene použil nezameniteľné označenia chránených exemplárov. Spoločenská hodnota exemplárov, stanovená Vedeckým orgánom Slovenskej republiky, bola určená na takmer 23 000 eur, čo zároveň vyjadruje rozsah protiprávneho konania,“ dodala polícia.

Chovatelia by nemali zabúdať, že akékoľvek nakladanie s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je podmienené povoleniami a rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov. Ak pravidlá porušia, hrozí im až päťročný trest odňatia slobody.

