Tento záhadný film si môžete pozrieť až v roku 2115: Je držaný v trezore a netuší sa, o čom je. Má len tajomné ukážky

V dnešnej dobe si milovníci filmov môžu vychutnať pecky najrôznejších žánrov. Z času na čas sa však objaví snímka, ktorá je iná a práve tým sa stane virálnou. Vyzerá to, že je to aj tento prípad. Čo je na filme s príznačným názvom 100 Years: The Movie You Will Never See také výnimočné? Jednoducho fakt, že má premiéru 18. novembra 2115, uvádza Collider. A ako ironicky napovedá, nikdy ho neuvidíme.

Režisér Robert Rodiguez, ktorý stojí za snímkami ako Od súmraku do úsvitu s Quentinom Tarantinom alebo Sin City – mesto hriechu, stojí za vznikom skutočne netradičného filmového počinu. Ak patríte medzi jeho fanúšikov, teraz vás sklameme. Nikdy ho neuvidíte. Alebo aspoň nie v tomto živote. Má byť odpremiérovaný až o 92 rokov.

O čom je? Netušíme

Žánrovo ide o experimentálne sci-fi s Johnom Malkovichom v hlavnej úlohe. Takže to nie je dobrá správa ani pre fanúšikov tohto herca. Jeho dej je opradený rúškom tajomstva a veľa sa o ňom nevie. No ako už napovedá jeho názov, je zasadený do budúcnosti vzdialenej 100 rokov. Svojím spôsobom teda predpovedá, ako by mal svet v tomto období vyzerať.

Bola zverejnená trojica teaserov, ktoré nesú názvy Retro, Nature a Future, veľa sa z nich však nedozvieme a v ich popise je dokonca uvedené, že to, čo vidíme, nemá s filmom nič spoločné. Ostáva teda jednou obrovskou záhadou, ktorú, pravdepodobne, nikdy nerozlúskneme.

Nikto sa k nemu nedostane

Možno vás zaujíma, kde sa film nachádza, keď majú tvorcovia skutočne istotu, že ho nikto do roku 2115 neuvidí. Je nakrútený aj zostrihaný a uložený v trezore za nepriestrelným sklom. UNILAD spomína, že je umiestnený v pivnici kráľa koňakov vo Francúzsku. Samotný film totiž vznikol v spolupráci s koňakom Louis XIII. de Rémy Martin. Ďalšou zaujímavosťou je, že premiéry sa zúčastnia potomkovia režiséra aj Malkovicha, ktorí majú dostať špeciálne lístky.