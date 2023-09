Mala zmiznúť už po dvoch častiach: Berta za sitkom Dva a pol chlapa zarobila milióny, postihol ju smutný koniec

Sitkom Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) patrí dodnes medzi divácky najznámejšie a najobľúbenejšie. No spája sa s ním aj viacero kontroverzií, ktoré súvisia s predstaviteľmi jeho ústredných postáv. Nenahraditeľným členom tejto partie sa stala aj Conchata Ferrell, ktorá stvárnila svojráznu Bertu. Čo ste možno ale netušili je to, že nemala byť v seriáli stálicou. Keď však tvorcovia videli, ako dobre do partie zapadla, neurobili takú chybu, že by sa jej zbavili.

V článku sa dozviete aj: prečo mala byť Berta v Dva a pol chlapa len v dvoch častiach;

akú požiadavku dostala na kastingu a odmietla ju urobiť;

koľko zarábala za jednu časť sitkomu;

aký smutný koniec ju postihol;

ktorá bola jej najobľúbenejšia epizóda Dva a pol chlapa.

Jeden škandál za druhým, no Berta zostala od začiatku do konca

S hlavnými hrdinami sitkomu Dva a pol chlapa sa spája viacero škandálov. Charlie Sheen, ktorý stvárnil postavu Charlieho Harpera, bol zo šou vyhodený, o čo sa zapríčinili aj spory s tvorcom Chuckom Lorrrem. Angus Turner Jones, alias Jake, vstúpil do cirkvi a verejne poprosil ľudí, aby sitkom už nepozerali. Melanie Lynskey, teda Rose, už po prvej sérii vedela, že táto práca ju nevedie tým smerom, ktorému by sa chcela venovať. Predstaviteľ Alana Jon Cryer zažil s Charliem veľmi pestré chvíle, dokonca bol odhodlaný dať sitkomu zbohom, len aby sa Sheen nezabil. No ako to vyzeralo v zákulisí s Conchatou Ferrell?

Po dvoch častiach mala byť nahradená a mala len tak zmiznúť

O pár týždňov si pripomenieme už tri roky od momentu, kedy nás táto výnimočná herečka opustila. Conchata zomrela 12. októbra 2020 vo veku 77 rokov a táto strata zasiahla aj jej kolegov zo sitkomu. Verejne jej úprimnú sústrasť vyjadril napríklad Charlie Sheen, ktorý popri pekných slovách dôvtipne podotkol, že jej upratovacie metódy boli minimálne zvláštne.

Conchata stvárnila v sitkome Bertu, chyžnú v Charlieho dome a stala sa jeho neodmysliteľnou súčasťou vo všetkých 12 sériách. Magazín The Things však upozornil na to, že všetko malo byť inak.

Pôvodný plán znel tak, že sa objaví len v prvých dvoch častiach a následne ju v dome Charlieho nahradia Alan a Jake. Keďže sa ľuďom táto postava zapáčila, tak sa všetko zmenilo a Berta už sitkom neopustila.

Kasting urobila po svojom a uspela

Pre web The A.V. Club Conchata v minulosti opísala, ako prebiehal konkurz na túto rolu. Zúčastnilo sa ho 32 žien a spomedzi nich bola vybraná práve ona. Bertu opísala ako ženu, ktorá má odvahu robiť veci, ktoré by ona sama v realite nedokázala a práve preto sa jej zapáčila a chcela ju hrať.

Na kastingu dostala požiadavku, že Berta musí mať európsky prízvuk, napríklad poľský alebo ruský. Conchata vedela, že túto úlohu túži získať, no cítila, že ak predvedie repliku svojím vlastným hlasom, bude to lepšie. Tak sa to rozhodla risknúť a nakoniec sa Lorremu zapáčila zo všetkých najviac.

Uvedomila si, že do Dva a pol chlapa patrí