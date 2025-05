Tatiana Žideková prehovorila o druhom tehotenstve, ktoré dlhší čas tajila: Otvorene priznala, ako ho prežíva

Tehotenstvo v živote ženy znamená veľkú zmenu a nové emócie. V prípade známej influencerky Tatiany Židekovej je to návrat k materstvu, ktorý prežíva so zrelosťou, nadhľadom a ešte väčšou radosťou.

Ako prezradila pre magazín Diva, tehotenstvo sa jej podarilo dlhší čas utajiť napriek tomu, že je dennodenne na očiach verejnosti. O to viac prekvapila správa, že s partnerom Michalom očakávajú druhé bábätko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Žideková (@tatianazidekova)

Tehotenstvo po rokoch a dávno vybrané meno

„Tehotenstvo je to úplne iné. Asi by som to prisúdila tomu, že už ten vek nie je taký, aký bol pri tom prvom, takže je to úplne diametrálne iné tehotenstvo. Ale užívam si to a je to krásne,“ priznala Tatiana úprimne. Druhé dieťa si obaja s partnerom priali, a tak len čakali na ten správny moment.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Žideková (@tatianazidekova)

Zhodnúť sa na mene nebolo jednoduché, no keď sa im to konečne podarilo, bolo rozhodnuté. „Meno sme mali vybrané ešte asi podľa mňa dva-tri roky dopredu. Pretože zhodnúť sa u mňa s Michalom na menách bolo také zaujímavé, že keď už sme sa zhodli, tak sme si povedali, že pri tom vydržíme a také bude,“ prezradila s úsmevom.

Pracovné tempo zvoľnila