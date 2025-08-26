Takto ste herca Roba Jakaba ešte nevideli. Drasticky zmenil vzhľad a ľudia sa zhodujú na jednom

Roky divákov bavil svojím humorom a azda všetci ho vnímajú predovšetkým s dlhšími kučeravými vlasmi a pravdepodobne po boku jeho manželky Anny Jakab Rakovskej, ktorú poznajú z Dunaja, k vašim službám či zo Sľubu. Obaja sú mimoriadne úspešní a tomu druhému oporou.
Hral v seriáloch ako Naši, Milenky či Dr. Ludsky a mnohí si ho pamätajú ešte z čias Paneláka. V súčasnosti Robo Jakab hviezdi v jojkárskej Nemocnici, no zdá sa, že ho čaká nový projekt. K veľavravnej fotografii s novým imidžom totiž v popise naznačil, že zmenil vzhľad pre novú prácu a hoci to nazval len malou zmenou, ľudia v komentároch nesúhlasili.
Na koho sa podobá?
Hercov nový vzhľad neostal bez povšimnutia a ľudia v komentároch neskrývali šok, keď ho uvideli s týmto pre neho netradičným účesom. „Nespoznala som ťa,“ priznala žena a ďalšia rovno veľavravne napísala: „Joj, nie.“ Niekto dokonca hercovi do komentárov napísal, že vyzerá ako „masový vrah“.
Našli sa však aj takí, ktorí túto zmenu ocenili a odkázali mu: „Konečne.“ alebo „Lepšie ako tie dlhé vlasy voľakedy.“
„Teraz vidieť, ako sa malý Ondrej na teba podobá,“ tvrdil zas niekto ďalší. Navyše, ako sa zvykne hovoriť, keď sú páry spolu dlho, začnú sa na seba podobať a to platí aj v tomto prípade. V komentároch sa totiž objavilo aj: „Teraz „totál“ podoba s manželkou. Rovnaké oči.“ alebo „Tak… A teraz je krásne vidieť, ako sa v tvári podobáte s Ankou. Brat so sestrou.“
