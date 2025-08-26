Takto ste herca Roba Jakaba ešte nevideli. Drasticky zmenil vzhľad a ľudia sa zhodujú na jednom

Dana Kleinová
Páry sa na seba vraj časom začnú podobať.

Roky divákov bavil svojím humorom a azda všetci ho vnímajú predovšetkým s dlhšími kučeravými vlasmi a pravdepodobne po boku jeho manželky Anny Jakab Rakovskej, ktorú poznajú z Dunaja, k vašim službám či zo Sľubu. Obaja sú mimoriadne úspešní a tomu druhému oporou.

Hral v seriáloch ako Naši, Milenky či Dr. Ludsky a mnohí si ho pamätajú ešte z čias Paneláka. V súčasnosti Robo Jakab hviezdi v jojkárskej Nemocnici, no zdá sa, že ho čaká nový projekt. K veľavravnej fotografii s novým imidžom totiž v popise naznačil, že zmenil vzhľad pre novú prácu a hoci to nazval len malou zmenou, ľudia v komentároch nesúhlasili.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Robert Jakab (@robojakab)

Na koho sa podobá?

Hercov nový vzhľad neostal bez povšimnutia a ľudia v komentároch neskrývali šok, keď ho uvideli s týmto pre neho netradičným účesom. „Nespoznala som ťa,“ priznala žena a ďalšia rovno veľavravne napísala: „Joj, nie.“ Niekto dokonca hercovi do komentárov napísal, že vyzerá ako „masový vrah“. 

Našli sa však aj takí, ktorí túto zmenu ocenili a odkázali mu: „Konečne.“ alebo „Lepšie ako tie dlhé vlasy voľakedy.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Robert Jakab (@robojakab)

„Teraz vidieť, ako sa malý Ondrej na teba podobá,“ tvrdil zas niekto ďalší. Navyše, ako sa zvykne hovoriť, keď sú páry spolu dlho, začnú sa na seba podobať a to platí aj v tomto prípade. V komentároch sa totiž objavilo aj: „Teraz „totál“ podoba s manželkou. Rovnaké oči.“ alebo „Tak… A teraz je krásne vidieť, ako sa v tvári podobáte s Ankou. Brat so sestrou.“

