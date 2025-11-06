Ukradnuté šperky z Louvru sa mohli vrátiť. Izraelská spoločnosť tvrdí, že Francúzi reagovali príliš pomaly

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Izraelská bezpečnostná spoločnosť obvinila francúzske úrady, že pre pomalosť a byrokraciu premrhali šancu získať späť časť šperkov ukradnutých z parížskeho Louvru.

Izraelská bezpečnostná spoločnosť CGI Group tvrdí, že časť šperkov ukradnutých z parížskeho múzea Louvre už mohla byť vrátená, keby „ľudia na príslušných miestach“ vo Francúzsku reagovali pružnejšie. Uvádza sa to v článku, ktorý vo štvrtok na svojom webe zverejnil nemecký denník Bild, píše TASR.

Z článku vyplýva, že osoby vydávajúce sa za zástupcov vlamačov kontaktovali spoločnosť CGI Group s ponukou na odpredaj časti ukradnutých šperkov už dvakrát. Komunikácia sa uskutočnila na darkwebe.

Nemecký denník Bild napísal, že prvýkrát bol kontakt nadviazaný 23. októbra – štyri dni po vlámaní do Louvru. Daná osoba ponúkla jeden z chýbajúcich šperkov a pýtala sa, či CGI Group „má záujem.“

Milióny v kryptomene, doručiť sa mali možno aj na Slovensku

Za šperk bolo treba previesť ekvivalent ôsmich miliónov eur v kryptomene XMR (Monero). Doručenie sa malo uskutočniť cez neutrálne miesto v Rakúsku alebo na Slovensku. CGI Group dostala na svoju odpoveď na túto ponuku 24 hodín. Zamestnanci izraelskej spoločnosti požadovali dôkaz o pravosti a súčasne kontaktovali francúzsku stranu.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti CGI Zviku Naveha však francúzske úrady reagovali na túto sprostredkovanú ponuku príliš pomaly. „Bohužiaľ, konflikty ega a byrokratické prieťahy zabránili možnosti získať späť aspoň niektoré umelecké diela,“ uviedol Nave s tým, že predajcovia stratili trpezlivosť.

Bild napísal, že 1. novembra sa uskutočnil ďalší kontakt, pričom osoba vystupujúca pod menom „Anubis_Dealer“ údajne obvinila CGI Group, že o šperky v skutočnosti nemá záujem.

Firma mala v minulosti úspech s vyšetrovaním krádeží umeleckých diel

CGI Group však ubezpečila, že zo svojej strany myslela transakciu vážne. „Žiaľ, francúzske ego opäť sabotovalo príležitosť získať šperky späť,“ konštatoval Nave.
Súkromná bezpečnostná firma CGI Group má skúsenosť s vyšetrovaním krádeží umeleckých diel vysokej hodnoty.

Foto: SITA/AP

V roku 2019 sa podieľala na vyšetrovaní vlámania v Drážďanoch, kde boli z múzea ukradnuté šperky a diamanty v hodnote 113 miliónov eur. Spoločnosti CGI sa podarilo identifikovať klan Remmo a získať späť veľkú časť tohto pokladu.

Riaditeľ pôsobil ako šéf izraelskej spravodajskej služby

Generálny riaditeľ súkromnej bezpečnostnej firmy CGI Ja’akov Peri, ktorý v minulosti pôsobil ako šéf izraelskej spravodajskej služby Šin Bet, v hodinách po krádeži v Louvri pre médiá uviedol, že vedenie parížskeho múzea kontaktovalo CGI Group, aby pomohla s vyšetrovaním.

Po zadržaní niekoľkých osôb podozrivých z účasti na vlámaní spoločnosť CGI Group tvrdila, že zohrala kľúčovú úlohu pri identifikácii dôkazov a prvkov, ktoré viedli k dolapeniu týchto podozrivých.

Múzeum vraj o ničom nevie

Múzeum Louvre však poprelo, že by malo akýkoľvek priamy kontakt so skupinou CGI Group. Izraelská spoločnosť sa obhajuje tým, že táto komunikácia prebiehala prostredníctvom jej talianskej dcérskej spoločnosti a že pravdepodobne konala v mene poisťovne spojenej s múzeom.

K vlámaniu do Louvru došlo v nedeľu 19. októbra. Štyria zlodeji prezlečení za stavebných robotníkov sa k budove dostali nákladným autom s hydraulickou plošinou, ktorou sa vyviezli k balkónu na prvom poschodí, kde rozbili okno a následne vstúpili do Apolónovej galérie.

V priebehu pár minút odtiaľ ukradli deväť historických klenotov patriacich francúzskym kráľovským rodinám. Koruna cisárovnej Eugénie – najcennejší šperk z lupu – bola neskôr nájdená rozbitá pred múzeom.

Zadržané boli už viaceré osoby

Týždeň po vlámaní boli zadržaní dvaja podozriví: 34-ročný muž sa do rúk polície dostal na letisku Charla de Gaulla tesne pred letom do Alžírska a ďalšieho 39-ročného muža zadržali v oblasti Paríža. Obaja sa čiastočne priznali k svojej účasti na vlámaní.

Minulý víkend bolo zadržaných ďalších päť podozrivých vrátane páru zo Saint-Denis – 37-ročného muža, ktorého stopy DNA sa našli v nákladnom aute s plošinou a ktorý je podozrivý z členstva v zlodejskom gangu, a jeho 38-ročnej priateľky.

Traja z podozrivých boli medzičasom prepustení a proti štyrom boli vznesené obvinenia a zostali vo väzbe. Šperky, ktorých hodnota sa odhaduje na vyše 80 miliónov eur, sa zatiaľ nenašli.

Parížska prokurátorka Laure Beccuauová opakovane upozorňuje, že ukradnuté šperky sú nepredajné. Podobne ako odborníci má obavy, že komplici by mohli oddeliť diamanty a drahé kamene od šperkov, aby ich predali samostatne.

Napriek všetkému Beccuauová stále dúfa, že sa šperky nájdu a vrátia do múzea Louvre. Naznačila, že pre tých, ktorí pomôžu šperky nájsť, by súd mohol zvážiť zníženie trestu.

