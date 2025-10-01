Svetu možno hrozí druhý Černobyľ: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická, vyhlásil Zelenskyj

Záporožská jadrová elektráreň okupovaná Ruskom je už sedem dní mimo prevádzky. V utorok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý varoval pred „kritickou“ situáciou a potenciálnou hrozbou nehody.
„Situácia je kritická. Pre ruské útoky bola elektráreň odpojená od dodávok elektriny a elektrickej siete. Elektrinou je zásobovaná z dieselových generátorov,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom prejave. Informovala agentúra SITA.
It is now the seventh day – something that has never happened before – of an emergency situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Because of Russian shelling, the plant has been cut off from power, disconnected from the electrical grid, and is being supplied with… pic.twitter.com/hUSusfgVjy
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025
„Sú to Rusi, ktorí svojimi údermi bránia oprave elektrického vedenia k elektrárni a obnoveniu základnej bezpečnosti. A to je hrozba pre úplne každého,“ dodal Zelenskyj.
Jadrová elektráreň zažíva najdlhší výpadok prúdu
Podľa ukrajinského lídra jeden zo záložných dieselových generátorov používaných na udržiavanie prevádzky „nefungoval správne“ a výpadok prúdu predstavuje „hrozbu pre všetkých“.
Tvrdí, že ide o najdlhší výpadok prúdu v Záporožskej jadrovej elektrárni, odkedy Rusko napadlo a obsadilo toto zariadenie. „Už je to sedem dní. Nikdy predtým sa nič také nestalo,“ podotkol Zelenskyj.
Šesť reaktorov elektrárne, ktorá je najväčšia v Európe, bolo odstavených po tom, ako ju začali okupovať ruské sily. Elektráreň však potrebuje energiu na udržiavanie chladiacich a bezpečnostných systémov, ktoré zabraňujú roztaveniu reaktorov, čo je nebezpečenstvu, ktoré by mohlo spustiť jadrovú nehodu.
Od začiatku vojny čelí elektráreň viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane častého ostreľovania v blízkosti, opakovaných výpadkov prúdu a nedostatku personálu. Elektráreň sa nachádza neďaleko mesta Enerhodar pozdĺž rieky Dnipro a je blízko frontovej línie.
Nahlásiť chybu v článku