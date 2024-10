Ľudia dramaticky starnú v dvoch etapách. Vedci identifikovali presné hranice, kedy k tomu dôjde

Ak máte pocit, že ste akosi rýchlo v krátkom čase zostarli, mohla sa udiať jedna vec, na ktorú majú vedci teraz vysvetlenie. Prekročili ste jednu z dvoch hraníc, ktorých dosiahnutie spôsobí, že sa starnutie zrýchli.

Starnutie v dvoch významných vlnách

Štúdia, o ktorej píše portál The Guardian, sledovala ľudí vo veku od 25 do 75 rokov, našla dve významné hranice, ktoré súvisia s veľkým starnutím. Zistenia vedcov by mohli vysvetliť, prečo dochádza k prudkým nárastom zdravotným problémov v určitom veku.

Hlavný autor štúdie Michael Snyder na Stanfordskej univerzite hovorí, že sa nemeníme len postupne v priebehu času, ale v určitom veku dochádza k dramatickým zmenám.

„Ukazuje sa, že polovica 40 rokov života je obdobím dramatických zmien, rovnako ako začiatok 60 rokov a platí to pre všetkých,“ tvrdí Snyder.

Štúdia publikovaná v Nature Ageing sledovala 108 dobrovoľníkov. Tí poskytovali vzorky krvi, stolice a výtery v pravidelných obdobiach, a to po dobu až 7 rokov. Vedci študovali RNA, proteíny a iné markery a tiež mikróby vo vzorkách. Práve najväčšie posuny objavili vtedy, keď účastníci dosahovali vek 44 a 60 rokov.

Zaujímavé tiež bolo, že rovnako to platilo u mužov aj u žien. Prvá vlna starnutia pritom súvisela s kardiovaskulárnymi ochoreniami a so schopnosťou metabolizovať kofeín, alkohol a tuky. Druhá zase zahŕňala spojenia s reguláciou imunity, metalizácie cukrov a funkcie obličiek. Starnutie kože a svalov sa týkalo obidvoch vĺn.

Tieto zistenia by mohli vedcom pomôcť lepšie pochopiť starnutie a zamerať sa na prevenciu, napríklad cvičenie v kritických a rizikových obdobiach.