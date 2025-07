Šutaj Eštok reaguje na českú políciu: Neznevažujte prácu slovenskej polície, prejavte rešpekt, úctu a pokoru

Slovenská polícia dnes oznámila, že zadržali podozrivého z bombových vyhrážok voči školám v ukrajinskom meste Dnipro. O akcii informovala na sociálnych sieťach. Táto informácia sa rýchlo rozšírila aj do českých médií.

Ako sme vás už informovali, české bezpečnostné zložky však skritizovali, že slovenská polícia zamlčala kľúčový detail. Česká spravodajská služba BIS totiž uviedla, že aktivity podozrivého pravdepodobne financoval ruský aktér. Podľa českého zdroja slovenské zverejnenie informácií predčasne narušilo dohodnutý postup.

Reakcia z českej strany bola veľmi ostrá. Hovorca českej polície Ondřej Moravčík pre CNN Prima News povedal, že Slovensko si bez súhlasu vydalo správu, čo označil za nôž do chrbta. Dodal, že česká strana bola dominantná a slovenskí policajti sa k nej iba pridali. „My sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili,“ povedal český hovorca Ondřej Moravčík. „Slováci si vydali tlačovú správu bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. Takže to bola naša kauza a oni nám pomáhali.

Reakcia ministra vnútra

Kým minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok ešte v doobedňajších hodinách chválil policajtov a medzinárodný tím, teraz prichádza so statusom na sociálnej sieti, kde je kritický práve voči českým kolegom.

„Odmietam dehonestovanie práce slovenskej polície a dôrazne žiadam všetkých vrátane českých kolegov, aby boli vo svojich vyjadreniach zdržanliví a aby prejavili rešpekt, úctu a pokoru,“ napísal, pričom pred status ešte umiestnil veľkým písmom vetu: „Nikto nebude znevažovať prácu slovenskej polície.“

Aktivity pravdepodobne financoval aktér z Ruska

Aktivity muža, ktorého v súvislosti s vyšetrovaním vlaňajších bombových vyhrážok tisíckam škôl v Česku a na Slovensku zadržal na Ukrajine medzinárodný policajný tím zo SR, ČR a Ukrajiny, pravdepodobne financoval aktér z Ruska. V stredu to na sociálnej sieti X uviedla česká Bezpečnostná informačná služba (BIS), ktorá sa na medzinárodnej akcii podieľala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Slovenská polícia v stredu ráno informovala o tom, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v meste Dnipro, kde zadržala jedného Ukrajinca. Dodala, že zároveň prebiehajú domové a iné prehliadky na viacerých miestach v meste na východe Ukrajiny a policajné zložky zaisťujú výpočtovú i mobilnú telekomunikačnú techniku.

Zapojené boli viaceré bezpečnostné zložky

Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia a spresnila, že je doň zapojená Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) a okrem nej aj spravodajcovia z BIS. České policajné prezídium potvrdilo, že v stredu zadržali mladíka, ktorý je z útokov podozrivý. BIS najskôr na sieti X napísala, že ho zadržali už v utorok, potom údaj opravila.

Muž podľa českej polície útočil nielen v ČR či na Slovensku, ale v mnohých štátoch Európy.

„V súčasnej dobe prebiehajú úkony trestného konania, ktoré okrem iného zisťujú možné zapojenie ďalších osôb, ktoré mohli rozosielanie výhražných e-mailov organizovať či financovať,“ napísalo české policajné prezídium. BIS vzápätí uviedla, že aktivity zadržaného s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska.

Český minister vnútra Vít Rakušan pripomenul, že o podozrení na ruské zapojenie v tomto prípade informovala česká kontrarozviedka ešte minulý rok. „Informácia o ruskej stope za týmito vyhrážkami, s ktorou už vlani prišla BIS, sa podľa slov spravodajskej služby zrejme potvrdila,“ komentoval aktuálny zásah na sieti X Rakušan.