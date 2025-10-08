Šutaj Eštok môže mať problém: Generálny prokurátor podal správnu žalobu na ministerstvo vnútra

Foto: SITA - Tomáš Bokor

Roland Brožkovič
Urobil tak vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok (7. 10.) správnu žalobu na Správny súd v Bratislave vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka rezortom vnútra. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Podanie správnej žaloby avizoval Žilinka koncom septembra. Ako dôvod uviedol to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel jeho protestu z júla. Ten sa týkal rozhodnutia ministerstva vnútra čiastočne nevyhovieť infožiadosti o zoznam pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka.

Verejnosť má právo na informácie

Uviedol, že verejnosť má právo na informácie, či sú verejné prostriedky využívané zákonne a účelne. Navrhoval, aby bolo rozhodnutie o nesprístupnení informácií zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom. Ministerstvo vnútra na avizovanú správnu žalobu reagovalo, že rešpektuje právo generálneho prokurátora a vyčká na rozhodnutie vo veci správnej žaloby.

Opozičné politické strany v júni 2024 kritizovali koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Ministerstvo vnútra vtedy reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov pre zástupcov vlády a parlamentu. Rezort vyhlásil, že nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zo zásobami vody v Európe sa deje niečo strašné: Ak nezasiahneme, čaká nás katastrofa. Problém…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac