Sú tu zakázané mobily aj mikrovlnky: Pozrite sa, ako sa žije na jednom z najtichších miest na zemi

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
V Tichej zóne v istých aspektoch akoby zastal čas.

Mnoho ľudí je zvyknutých bez mobilu ani nevychádzať z domu. V tejto oblasti je však zakázané mobil používať. Zhabať vám tu môžu dokonca aj mikrovlnku.

Najtichšie miesto

Ako sa dozvedáme z webu National Radio Astronomy Observatory, v americkom štáte West Virginia sa nachádza skutočne zvláštne mesto Green Bank. Hovorí sa mu aj Tichá zóna alebo Národná zóna bez rádiového rušenia. Podľa webu Green Bank Observatory toto miesto zriadila vláda s cieľom vytvoriť geografickú oblasť na ochranu citlivých prístrojov pred rádiovým rušením.

Miesto využívajú astronómovia z celého sveta v snahe získať odpovede na otázky, aký starý je vlastne vesmír a či sme v ňom vskutku sami. Tím z Roca News sa rozhodol, že sa tam vyberie a porozpráva sa s miestnymi obyvateľmi. A to napriek tomu, že v blízkosti observatória sú zakázané aj kamery. Video začína ukážkou krásnej prírody a popisom, že ide o najtichšie mesto v Amerike. Bez povolenia tu nemôžete mať mobil, rádio a dokonca ani mikrovlnku.

Ostal tu len cintorín

Mesto Green Bank kedysi žilo, dnes tu však už ostalo len zopár vytrvalcov. Miestni obyvatelia, ktorí predsa zotrvali, priznávajú, že je ťažké sa tu uživiť. „Jediné, čo tu ostalo, je cintorín,“ priznáva jeden z obyvateľov, ktorý sa odsťahoval, no stále Green Bank navštevuje. Čím ste bližšie k centru Tichej zóny, tým sú obmedzenia prísnejšie.

Ľudia majú na výber, môžu odísť. A niektorí tak aj urobili. No napokon sa vrátili späť do Green Banku, na miesto, kde ich rodiny žijú po celé generácie už stáročia. „Je požehnaním, že môžeme žiť na takomto mieste. Nemáme tu signál, no spí sa nám dobre. Dúfam, že sa nikdy nebudem musieť odsťahovať, “ popísal jeden z obyvateľov.

Ak sa potrebuje niekam dovolať, použiť môže len pevnú linku. Ak sa chce pripojiť na internet, potrebuje špeciálne povolenie.

Foto: Profimedia

Ľudia sú tu spokojní

Dodáva, že ak máte nevhodné hodinky, kameru či iné zariadenie, zamestnanci observatória si vás nájdu a vymenia vám ich za iné, také, ktoré nerušia pozorovania odborníkov. Žiaľ, Green Banks a okolité oblasti trápi problém s drogami. Prepadne im tu nejeden človek.

Chodia sem nielen ľudia, ktorí túžia po skutočnom tichu, ale aj takí, ktorí veria, že im škodí žiarenie, ktoré podľa nich vyžaruje z bežne používaných spotrebičov. Trpia údajne elektromagnetickou citlivosťou. Obyvatelia žijúci v Tichej zóne priznávajú, že iný život si už ani nedokážu predstaviť. Na ticho si tak privykli, že by im už zvoniaci mobil prekážal.

Ak tiché miesta nie sú pre vás a vyhovuje vám viac ruchu, pozrite sa, kde nájdete najväčší krytý akvapark v Európe.

George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za…

Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku

