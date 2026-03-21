Sú tu zakázané mobily aj mikrovlnky: Pozrite sa, ako sa žije na jednom z najtichších miest na zemi

Mnoho ľudí je zvyknutých bez mobilu ani nevychádzať z domu. V tejto oblasti je však zakázané mobil používať. Zhabať vám tu môžu dokonca aj mikrovlnku.
Najtichšie miesto
Ako sa dozvedáme z webu National Radio Astronomy Observatory, v americkom štáte West Virginia sa nachádza skutočne zvláštne mesto Green Bank. Hovorí sa mu aj Tichá zóna alebo Národná zóna bez rádiového rušenia. Podľa webu Green Bank Observatory toto miesto zriadila vláda s cieľom vytvoriť geografickú oblasť na ochranu citlivých prístrojov pred rádiovým rušením.
Miesto využívajú astronómovia z celého sveta v snahe získať odpovede na otázky, aký starý je vlastne vesmír a či sme v ňom vskutku sami. Tím z Roca News sa rozhodol, že sa tam vyberie a porozpráva sa s miestnymi obyvateľmi. A to napriek tomu, že v blízkosti observatória sú zakázané aj kamery. Video začína ukážkou krásnej prírody a popisom, že ide o najtichšie mesto v Amerike. Bez povolenia tu nemôžete mať mobil, rádio a dokonca ani mikrovlnku.
Ostal tu len cintorín
Mesto Green Bank kedysi žilo, dnes tu však už ostalo len zopár vytrvalcov. Miestni obyvatelia, ktorí predsa zotrvali, priznávajú, že je ťažké sa tu uživiť. „Jediné, čo tu ostalo, je cintorín,“ priznáva jeden z obyvateľov, ktorý sa odsťahoval, no stále Green Bank navštevuje. Čím ste bližšie k centru Tichej zóny, tým sú obmedzenia prísnejšie.
Ľudia majú na výber, môžu odísť. A niektorí tak aj urobili. No napokon sa vrátili späť do Green Banku, na miesto, kde ich rodiny žijú po celé generácie už stáročia. „Je požehnaním, že môžeme žiť na takomto mieste. Nemáme tu signál, no spí sa nám dobre. Dúfam, že sa nikdy nebudem musieť odsťahovať, “ popísal jeden z obyvateľov.
Ak sa potrebuje niekam dovolať, použiť môže len pevnú linku. Ak sa chce pripojiť na internet, potrebuje špeciálne povolenie.
Ľudia sú tu spokojní
Dodáva, že ak máte nevhodné hodinky, kameru či iné zariadenie, zamestnanci observatória si vás nájdu a vymenia vám ich za iné, také, ktoré nerušia pozorovania odborníkov. Žiaľ, Green Banks a okolité oblasti trápi problém s drogami. Prepadne im tu nejeden človek.
Chodia sem nielen ľudia, ktorí túžia po skutočnom tichu, ale aj takí, ktorí veria, že im škodí žiarenie, ktoré podľa nich vyžaruje z bežne používaných spotrebičov. Trpia údajne elektromagnetickou citlivosťou. Obyvatelia žijúci v Tichej zóne priznávajú, že iný život si už ani nedokážu predstaviť. Na ticho si tak privykli, že by im už zvoniaci mobil prekážal.
Nahlásiť chybu v článku