Sú dôležité, no možno ste ich úplne prehliadli: Skryté detaily zo 7. časti The Last of Us, ktoré vás aj dojmú

Už sme vás upozornili na dve chyby zo seriálu The Last of Us, ktoré odporujú vede, aj na problémové scény, ktoré sa objavili ešte v 6. časti. Všimli ste si však, že sa v tejto adaptácii obľúbenej hry nachádza hneď niekoľko easter eggov? Teda malých detailov, ktoré ale ukrývajú oveľa hlbší význam a v týchto prípadoch odkazujú na hernú predlohu. Screen Rant zhrnul tie, ktoré sa objavili v siedmej epizóde a toto sú niektoré z nich.

Článok pokračuje pod videom ↓

Úkryt je identický s hrou

Začiatok zatiaľ poslednej odpremiérovanej časti nadväzuje na koniec tej prechádzajúcej. Sledujeme zraneného Joela a Ellie, ktorá ho odvlečie do pivnice opusteného domu. Ako upozornil Screen Rant, ak patríte medzi fanúšikov hry, toto miesto je vám pravdepodobne veľmi dobre známe, pretože je identické s tým z predlohy.

Vpád Riley uprostred noci k Ellie nebol náhodný

Nejde o jediný easter egg, ktorý súvisí s pôvodnou hrou. Prejdime k sekvencii, kedy sa objavila postava Riley v náhľade do Ellienej minulosti. Vtrhla k nej v noci do izby a nastrašila ju. Rovnako táto scéna nie je vôbec náhodná, ale odkazuje na hru, kde sa objavila vo veľmi podobnom prevedení.

Bolo vám búchanie baterky povedomé?

Zamysleli ste sa hlbšie nad scénou, v ktorej Ellie prestane fungovať baterka a tak ňou začne búchať o ruku, aby ju „opravila“. Ak poznáte hry The Last of Us, tak tento zdanlivo úplne prehliadnuteľný detail odkazuje práve na ne. Screen Rant vysvetľuje, že hráč musí ovládačom buchnúť do ruky, aby zapálil baterku. Takže aj tento „obyčajný“ moment odkazoval na niečo viac.

Pózy vo fotobúdke a emotívny rozhovor

Odkazov na samotnú hru bolo v siedmej časti oveľa viac. Spomeňme ešte aspoň ikonický moment vo fotobúdke a pózy, ktoré Ellie a Riley pri ňom predvádzali. Taktiež z hry pochádzal aj dojemný dialóg medzi dvojicou v momente, kedy si uvedomili, že sú infikované.

Niektorých ľudí siedma časť nahnevala

Ako sme vás začiatkom týždňa informovali, na internete sa po premiére najnovšej časti seriálu opäť rozhorela komentárová sekcia. Dôvodom je ďalšia scéna, v ktorej si homosexuálny pár prejavuje náklonnosť. Na homofóbne komentáre reagovala hlavná hrdinka Bella Ramsey, ktorá kritikom adresuje jasný odkaz.

Pri pohľade na recenzie jednotlivých epizód je jasné, že dve zo siedmich častí majú výrazne nižšie hodnotenia. Sú to práve časti, v ktorých tvorcovia zobrazujú homosexuálnu lásku. Na tieto skutočnosti reagovala aj samotná herečka, ktorá povedala: „Máme tu klimatickú krízu a podobné veci, o ktoré sa treba starať. Nie o dvoch zamilovaných ľudí, ktorí sa bozkávajú na obrazovke.“