Stretnutie Trumpa s Putinom neďaleko od nás je v ohrození: Summit v Budapešti narazil na prekážky

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Trump po minulotýždňovom tele.fonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole

Nádej amerického prezidenta Donalda Trumpa na skoré stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine narazila na prekážky. Stanica CNN v pondelok informovala o tom, že prípravnú schôdzku ministrov zahraničných vecí, ktorá sa mala uskutočniť tento týždeň, odložili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, ktoré by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov. V nadväznosti sa tento týždeň mali stretnúť americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov.

Plánovaná schôdzka ministrov, považovaná za kľúčový prípravný krok pre druhý tohtoročný summit lídrov USA a Ruska, sa však neuskutoční – aspoň zatiaľ nie, povedal predstaviteľ Bieleho domu, na ktorého sa odvolala CNN. Dôvod odkladu stretnutia nebol bezprostredne jasný, jeden zo zdrojov stanice ale povedal, že Rubio a Lavrov vyjadrili rozdielne očakávania ohľadnom možného ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.

Američania neboli nadšení

Šéfovia diplomacie spolu v pondelok telefonovali o „ďalších krokoch“, ako uviedlo amerického ministerstvo zahraničných vecí. Kremeľ označil tento rozhovor za konštruktívny. Zdroj citovaný CNN však uviedol, že americkí predstavitelia po telefonáte nadobudli pocit, že pozícia Ruska sa dostatočne nevyvinula nad rámec svojich maximalistických požiadaviek.

Rubio preto podľa zdroja zatiaľ pravdepodobne neodporučí, aby sa stretnutie Putina a Trumpa uskutočnilo budúci týždeň. S Lavrovom by ale mohol tento týždeň opäť hovoriť. Trump sa od návratu do Bieleho domu začiatkom tohto roka snaží o rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, pričom presadzuje sériu priamych rozhovorov medzi ukrajinskými a ruskými predstaviteľmi.

Prezidenti USA a Ruska sa naposledy osobne stretli pred viac ako dvoma mesiacmi na Aljaške. Ich trojhodinové rokovanie skončilo bez dohody, no obaja lídri hovorili o „pokroku“. Trump následne opakovane vyzval Kyjev aj Moskvu, aby ihneď zastavili vojnu.

