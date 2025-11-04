Ďalšie problémy s vilami: Firma nezaplatila žiadnu daň za ubytovanie, od štátu dostala takmer 200-tisíc, tvrdí Holečková

Spoločnosť Amonra, ktorá získala dotáciu na vilu v Limbachu a dostala takmer 200-tisíc eur z PPA na podporu cestovného ruchu, podľa poslankyne SaS Martiny Bajo Holečkovej v posledných rokoch neodviedla žiadnu daň z ubytovania.
Poslankyňa sa odvoláva na informácie získané od obce, podľa ktorých firma nemala zaplatené dane za roky 2019 až 2024 a na daň sa zaregistrovala až v roku 2025, povedala Holečková na tlačovej konferencii.
Majiteľom Amonry je Ivan Norocký, bývalý kandidát Smeru v komunálnych voľbách, ktorý podľa Holečkovej tvrdil, že ubytovanie neposkytuje, pretože má všetky kapacity obsadené. Zmluvu o dotácii na vilu v Limbachu pod Malými Karpatmi uzavrela firma s PPA ešte v roku 2016, na čo upozornila 360ka.
